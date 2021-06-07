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Son Dakika | Bakan Dönmez: "Mini güneş YEKA'larda ortalama fiyat 22-23 kuruş" - Son Dakika

Son Dakika | Bakan Dönmez: "Mini güneş YEKA'larda ortalama fiyat 22-23 kuruş"

07.06.2021 13:26

Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl içinde Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nın güney veya batısında bir sahada daha keşif amaçlı sondaj kuyusu açılabileceğini bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl içinde Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nın güney veya batısında bir sahada daha keşif amaçlı sondaj kuyusu açılabileceğini bildirdi.

Dönmez, 4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi özel oturumunda moderatörlerin sorularını yanıtladı.

Fatih sondaj gemisinin Sakarya Gaz Sahası'nda yer alan Tuna-1 kuyusunda geçen yılki 405 milyar metreküp gaz keşfinin ardından üretim ve mühendislik çalışmaları için veri toplamak amacıyla Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularını açtığını anımsatan Dönmez, bu kuyulardan gelen sonuçların Tuna-1'deki verileri teyit ettiğini aktardı.

Dönmez, ayrıca bölgede 10 bin kilometrekarelik alanda sismik çalışmaların da yapıldığına işaret ederek, Sakarya Gaz Sahası'nın kuzeydoğusunda bulunan Amasra-1 kuyusunda yaklaşık 2 ay önce sondaja başlandığını ve Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp gaz keşfedildiğini söyledi.

Türkiye'nin Karadeniz'de bir yıl içinde üç önemli keşif gerçekleştirdiğini ifade eden Dönmez, böylece keşfedilen toplam rezervin 540 milyar metreküpe ulaştığını kaydetti.

Dönmez, bu keşiflerle Türkiye'nin doğal gazda "tüketen ülke" konumundan "üreten ülke" konumuna ilerlediğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Tüm ihtiyacımızın tamamını karşılamaktan uzağız ama ithalatımızı önemli miktarda azaltacağız. Amasra-1 kuyusunda Sakarya Gaz Sahası'nın kuzeydoğusunda çalışıldı. Bu yıl içinde o sahanın güney veya batısında keşif amaçlı bir sondaj kuyusu daha açabiliriz. Bu tür aramacılık faaliyetlerinin bilinmezliği çok, birtakım tahminlerle yapılıyor ama şu anda Karadeniz'de rahatız. Oradaki kaynak yapısına hakimiz, sismik verilerle elde ettiğimiz sonuçlara göre sondaj yapmadan ciddi bir öngörülebilirlikle ilerleyebiliyor arkadaşlar. Karadeniz'de, düne göre ilave rezervler bulacağımız yönünde çok daha ümitliyiz. Çalışmalarımız, planladığımız takvime uygun olarak ilerliyor. Çok büyük bir aksilik olmadığı takdirde inşallah 2023'te bu gazı kullanıyor olacağız."

Bu tür büyük sahalarda belirli bir üretim ve işletme planı yapıldığını aktaran Dönmez, Sakarya Gaz Sahası için bu sürenin ortalama 25 yıl olarak hesaplandığını anlattı.

Toplamda 540 milyar metreküplük rezervle yıllık maksimum 15-20 milyar metreküplük doğal gaz üretimi yapılabileceği bilgisini paylaşan Dönmez, "Bu rakam teorik olarak konutlarda tükettiğimiz doğal gazı en az 25 yıl süreyle tam karşılıyor." dedi.

Akdeniz'de yeni sondaj

Doğu Akdeniz'deki çalışmalara ilişkin de bilgi veren Dönmez, bugüne kadar bölgede 8 sondaj yapıldığını ve bazı sondajlarda olumlu işaretler alındığını vurgulayarak, "Son değerlendirmeler yapılıyor. Ümidimizi koruyoruz. Olumlu sinyaller aldığımız saha var, orada yeni kuyu açmamız gerekiyor. Yavuz sondaj gemimiz şu an uzun dönemli bakım çalışmasında. O bittikten sonra da inşallah orada tekrar sondajlara başlayacağız." diye konuştu.

Dönmez, Mısır ile deniz yetki paylaşım anlaşması yapılması durumunda bunun her iki ülkenin de menfaatine olacağını söyledi.

Mini güneş YEKA'larda ortalama fiyat 22-23 kuruş

Dönmez, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesini giderek büyüttüğünü ifade ederek, 2030'a kadar 10 bin megavat güneş ve 10 bin megavat rüzgar kapasitesi devreye almak amacıyla Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları gerçekleştirdiğini söyledi.

Son olarak yapılan güneş enerjisinde mini YEKA yarışmalarında kilovatsaat başı ortalama fiyatın 22-23 kuruş olduğunu belirten Dönmez, bu yıl 2 bin megavatı rüzgar ve bin megavatı güneş olmak üzere YEKA yarışmalarının süreceğini sözlerine ekledi.

Dönmez, Türkiye'de madencilik sektörünün de gelişme potansiyelinin yüksek olduğunu ve bu yıl 5-5,5 milyar dolarlık ihracat beklediklerini ifade etti.

Son Dakika | Bakan Dönmez: Mini güneş YEKA'larda ortalama fiyat 22-23 kuruş
Son Dakika | Bakan Dönmez: Mini güneş YEKA'larda ortalama fiyat 22-23 kuruş
Son Dakika | Bakan Dönmez: Mini güneş YEKA'larda ortalama fiyat 22-23 kuruş
Son Dakika | Bakan Dönmez: Mini güneş YEKA'larda ortalama fiyat 22-23 kuruş
Son Dakika | Bakan Dönmez: Mini güneş YEKA'larda ortalama fiyat 22-23 kuruş
Son Dakika | Bakan Dönmez: Mini güneş YEKA'larda ortalama fiyat 22-23 kuruş

Karadeniz, Sakarya, Enerji, Fatih, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Bakan Dönmez: 'Mini güneş YEKA'larda ortalama fiyat 22-23 kuruş' - Son Dakika Ekonomi


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