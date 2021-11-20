Bakan Dönmez: "Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testi günlük 650 bin m3'e yükselen akışla devam ediyor"
ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testinin günlük 650 bin metreküpe yükselen akışla devam ettiğini bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından, Sakarya gaz sahasında yer alan Türkali-2 kuyusu Rezervuar-2 ve Rezervuar-3 testi başarıyla tamamlandığını hatırlatarak, Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testinin günlün 650 bin metreküpe yükselen akışla devam ettiğini kaydetti.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Bakan Dönmez: 'Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testi günlük 650 bin m3'e yükselen akışla devam ediyor' - Son Dakika