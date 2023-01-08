Bakan Dönmez, Karadeniz gazının yakma testinden görüntü paylaştı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez , Karadeniz 'de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden görüntüleri paylaştı.

Kaynak: DHA

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