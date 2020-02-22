Bakan Dönmez: "Kayseri, ülkemizin sanayileşme hareketinin ilk fitilinin ateşlendiği yerlerden... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: 'Kayseri, ülkemizin sanayileşme hareketinin ilk fitilinin ateşlendiği yerlerden... - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Kayseri, ülkemizin sanayileşme hareketinin ilk fitilinin ateşlendiği yerlerden...

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mimar ve Mühendisler Grubu Şubesi 5 Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mimar ve Mühendisler Grubu Şubesi 5 Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

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Bakan Dönmez: Kayseri, ülkemizin sanayileşme hareketinin ilk fitilinin ateşlendiği yerlerden...

Fatih Dönmez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:10 Kaynak: AA
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