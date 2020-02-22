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Bakan Dönmez: "Kayseri, ülkemizin sanayileşme hareketinin ilk fitilinin ateşlendiği yerlerden...
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mimar ve Mühendisler Grubu Şubesi 5 Olağan Genel Kurulu'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:10 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mimar ve Mühendisler Grubu Şubesi 5 Olağan Genel Kurulu'na katıldı.
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