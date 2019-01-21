Bakan Dönmez: "Kıbrıs'taki Doğalgazın Adilane Paylaşımından Yanayız"
48 dakika önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kıbrıs adası etrafındaki doğalgazın adilane paylaşımından yana olduklarını belirtti. Dönmez Türkiye’nin kimsenin malında ve kaynağında gözü olmadığını ancak kimsenin de gerek Türkiye Cumhuriyeti gerekse Kıbrıs Türk toplumunun hak ve menfaatlerini ihlal etmesine rıza göstermeyeceklerini vurguladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaretinde, […]The post Bakan Dönmez: “Kıbrıs’taki doğalgazın adilane paylaşımından yanayız” appeared first on Enerji Enstitüsü.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Kıbrıs
adası etrafındaki doğalgazın adilane paylaşımından yana olduklarını belirtti.
Dönmez Türkiye
'nin kimsenin malında ve kaynağında gözü olmadığını ancak kimsenin de gerek Türkiye Cumhuriyeti
gerekse Kıbrıs Türk toplumunun hak ve menfaatlerini ihlal etmesine rıza göstermeyeceklerini vurguladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Malatya
İl Başkanlığını ziyaretinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz aramalarına değindi.
Dönmez, Türkiye Petrolleri
'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nin kendisine vermiş olduğu ruhsat alanlarında sismik araştırmalarını yaptığını, belki kısa bir gelecekte ilk sondajın da o bölgede yapılabileceğini söyledi.
Dönmez Kıbrıs adası etrafındaki doğalgazın adilane paylaşımından yana olduklarını belirtti.
Dönmez 'Özellikle Kıbrıs Rum Kesimi
'ni bu vesileyle bir kez daha ikaz etmiş olalım. Biz kendi sahamızda, ekonomik bölgemizde istediğimiz sondaj ve çalışma hakkına sahibiz. Kimsenin malında ve kaynağında da gözümüz yok. Kimsenin de gerek Türkiye Cumhuriyeti gerekse Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Türk toplumunun hak ve menfaatlerini ihlal etmesine de rıza göstermeyeceğimizi ifade ettik. Adilane bir paylaşımdan yanayız."
The post Bakan Dönmez: "Kıbrıs'taki doğalgazın adilane paylaşımından yanayız"
appeared first on Enerji Enstitüsü
.
Son Dakika
» Sektörel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:15
Türkiye, Ege Kupasında İspanya'yı Devirerek Şampiyon Oldu
Bakan Dönmez: Sudan ve Özbekistan'da Maden Arama Ruhsatı Aldık
İzdivaç Programını, 'Türkiye Şehit Verdi, Siz Burada Oynadınız' Diyerek Terk Eden Damat Adayı İsyan Etti
TÜBİTAK, Ankara ve Kocaeli'de Görevlendirmek Üzere 9 Kişiyi İşe Alacak