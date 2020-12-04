Bakan Dönmez: "Kömür sektörüne 2016 yılından bugüne kadar toplam 250 milyon TL'yi aşan destek ödemesi yaptık. 2020 yılında bugüne kadar yerli kömürde...
04.12.2020 15:33
Bakan Dönmez: "Kömür sektörüne 2016 yılından bugüne kadar toplam 250 milyon TL'yi aşan destek ödemesi yaptık. 2020 yılında bugüne kadar yerli kömürde üretim ve istihdamı korumak amacıyla verilen destek yaklaşık 120 milyon lirayı buldu.
Bakan Dönmez: "Kömür sektörüne 2016 yılından bugüne kadar toplam 250 milyon TL'yi aşan destek ödemesi yaptık. 2020 yılında bugüne kadar yerli kömürde üretim ve istihdamı korumak amacıyla verilen destek yaklaşık 120 milyon lirayı buldu." - ANKARA
Kömür, Bakan, Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Dönmez: 'Kömür sektörüne 2016 yılından bugüne kadar toplam 250 milyon TL'yi aşan destek ödemesi yaptık. 2020 yılında bugüne kadar yerli kömürde... - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aşı yaptıracak mısınız?" sorusuna yanıt: Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok Bursaspor'un parlayan yıldızı Ali Akman'a Marsilya ve Red Bull Grubu talip oldu Trabzon'da temaslı kişilerin gizlenmesi vaka sayısını katladı! Vali tehlikeye dikkat çekti: Sağımız solumuz korona İmamoğlu müjdeyi verdi: İBB inşaatları duran 4 metro hattı için çalışmalara başlıyor Yağmur Sarnıç'tan çocuk özlemi çeken Seren Serengil'e sert sözler Nice'te teknik direktör Patrick Vieira'nın görevine son verildi Yaşlı adam sokakta fenalaşıp hayatını kaybetti! Eşinin son bakışı yürek burktu Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısında üretim yarıya düşürüldü