Bakan Dönmez: "Konya'da 1000 megavatlık tesisin yapımına başladık" - Son Dakika

Bakan Dönmez: " Konya'da 1000 megavatlık tesisin yapımına başladık"

KONYA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Konya'nın enerji kenti olma yolunda da hızla ilerlediğini belirterek, "Özellikle yenilenebilir enerji alanındaki potansiyeli ciddi fırsatlar doğurmuş durumda. Nitekim Konya'ya bağlı Karapınar ilçesinde Türkiye'nin en büyüğü dünyanın da sıralamada ilk üçe girebilecek büyüklükteki 1000 megavatlık tesisin yapımına da başladık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli ziyaretler için geldi Konya'da AK Parti il teşkilatını ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Fatih Dönmez, Konya'nın AK Parti'nin kurulduğu tarihten bu yana her seçimde en yüksek oy ve gönül desteğini verdiğini söyledi. Konya'nın Cumhurbaşkanına hep destek olduğunu kaydeden Bakan Dönmez, "Hem fiili hem kavli dualarınızla da bunu gösterdiniz. O açıdan biz de memnuniyetimizi ifade etmek ve Cumhurbaşkanımızın size selamınızı iletmek istedik. Gönülden gönüle konuşarak 'ne olursan ol yine gel' diyen ve herkesi kucaklayan Konya'yı bu anlamda iyi değerlendirmek durumundayız. Biz vatandaşımızın karanlıkta, soğukta ve donda kalmaması için gece gündüz çalışan bir bakanlığın temsilcisiyiz. O açıdan biz de diyoruz ki buradan esinlenerek 'ne olursa olsun isterse bizim siyasi görüşümüzden isterse olmasın' hizmetleri vatandaşın ayağına götürmek bizim boynumuzun borcu. Bugün 81 ilin tamamında doğal gaz var. Bugün baktığımızda 591 yerleşim biriminde ilçe ve belde anlamında doğal gaz kullanılıyor. Bundan 18-20 yıl önce sadece 5 büyük şehrimizde ve oraya bağlı 50 ilçemizde doğal gaz varken ve sınırlı sayıda abone varken bugün Edirne'den Hakkari'ye kadar Cumhurbaşkanımızın 'bugün Batı'da ne varsa Doğu'da da olacak, Güney'de ne varsa Kuzey'de de olacak' direktifi ve vizyonu çerçevesinde bu hizmetleri götürdük. Bundan sonra da götürmeye devam edeceğiz" dedi.

"Konya enerji kenti olma yolunda da hızla ilerliyor"

Konya'nın ilk doğalgaz kullanmaya başlayan illerin arasında yer aldığını belirten Bakan Dönmez, "Şu anda 15 tane ilçemiz fiilen doğal gaz kullanıyor. Geriye kalan illerimizde görece daha nüfusu az olan ve şebeke ağımıza mesafesi daha çok olan bölgelerimiz ama diğer ilçelerimizde ilçelerimizden gelen talepleri bize ilettiler. Onları da onları da hem gaz dağıtım şirketimiz BOTAŞ birlikte çalışacak. Bir plan çerçevesinde nasıl 15 ilçemize götürdüysek oralara da doğal gaz ulaştırmak arzusundayız. 2020 yılında 1 milyar 42 milyon liralık yatırım yapılmış enerji ve tabii kaynaklar alanında. İnşallah 2021 yılında bu rakamı yine yakalayacağız. Toplam 18 yılda yapılan yatırım tutarı da 6 milyar lirayı buldu. Konya sadece sanayi kenti değil aynı zamanda tarım kenti turizm kenti. Enerji kenti olma yolunda da hızla ilerliyor. Özellikle yenilenebilir enerji alanındaki potansiyeli ciddi fırsatlar doğurmuş durumda. Nitekim Konya bağlı Karapınar ilçesinde Türkiye'nin en büyüğü dünyanın da sıralamada ilk üçe girebilecek büyüklükteki 1000 megavatlık tesisin yapımına da başladık. İnşallah orada iki yıl içerisinde de güneş santralimizi tamamlayacağız. Onun yanı sıra küçük ölçekli yatırımcılar için yaptığımız İhalelerimiz var. Artık bugün yeni anlayışla her tüketicimiz enerji üreticisi olma potansiyeline sahip. Böyle bir fırsat ürünlerine sunmuş durumdayız. Nasıl çatınıza güneşten ısıtma sistemleri kurarak sıcak su elde ediyorsanız, aynı mantıkla güneş panellerini koyarak elektriğiniz bile üretebilecek, varsa önce kendi ihtiyacınızı fazla üretirseniz de şebekeye vermek suretiyle de gelir elde etme şansını sizlere sunmuş olacağız" diye konuştu.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, konuşmasında Bakan Dönmez'e Konya için yürütülen projeler kapsamında kendisine teşekkürlerini bildirdi.