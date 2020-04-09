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Bakan Dönmez Kovid-19 nedeniyle vefat eden teknikerin ailesine başsağlığı diledi
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessesi'nde elektrik teknikeri olarak çalışan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Kemal Soytürk'ün ailesine başsağlığı diledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessesi'nde elektrik teknikeri olarak çalışan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Kemal Soytürk'ün ailesine başsağlığı diledi.
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Taşkömürü Kurumumuz Üzülmez Müessesi'nde elektrik teknikeri olarak çalışan Kemal Soytürk kardeşimizin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Soytürk'ün eşiyle telefonda görüşerek taziye dileklerini ilettiklerini belirten Dönmez, şunları kaydetti:
"Hastanede Kovid-19 tedavisi gören Ebru Hanım'a Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. Bu süreçte Ebru Hanım ve ailesinin her zaman yanında olacağız ve gereken her türlü desteği vereceğiz."
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 01:10 Kaynak: AA
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