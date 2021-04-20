Bakan Dönmez: Kuyu testlerine önce Türkali-2 kuyusundan başlayacağız - Son Dakika

Bakan Dönmez: Kuyu testlerine önce Türkali-2 kuyusundan başlayacağız

20.04.2021 12:26
Bakan Dönmez: Kuyu testlerine önce Türkali-2 kuyusundan başlayacağız, System.String[]

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Gaz Sahası'nda, saha geliştirme ve üretim çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Fatih'in kazdığı Tuna-1, Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularının, kuyu testlerini Kanuni Sondaj Gemimiz yapacak.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Gaz Sahası'nda, saha geliştirme ve üretim çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Fatih'in kazdığı Tuna-1, Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularının, kuyu testlerini Kanuni Sondaj Gemimiz yapacak. Kuyu testlerine önce Türkali-2 kuyusundan başlayacağız. İnşallah mayıs ayında bu testlere başlamayı planlıyoruz" dedi.

Bakan Dönmez, 'Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler Toplantısı'na (PEMT-21) video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin ardından bazı ülkelerin kendilerine açık davette bulunduğunu anımsattı. Bu ülkelerin "Gelin bizim ülkemizde de bu çalışmaları gerçekleştirin" dediğini belirten Dönmez, "Dedik ki; önceliğimiz şu an yurt içi. Teklifleri şimdilik geri çevirdik ancak bu durum bizlere gelecekte yurt dışının kapılarını aralayacak. Bugün yenilenebilir enerjide yurt dışına ihracat yapan, hatta yurt dışındaki firmalara danışmanlık ve mühendislik hizmeti sunan çok sayıda şirketimiz var. Bu başarıyı hidrokarbon sektörüne de taşımak istiyoruz. Türkiye'nin hidrokarbon sektöründe elde ettiği birikimi hem teknoloji hem de insan kaynağı açısından daha fazla yurt dışına açmak istiyoruz. Bu alanda Türkiye modeli ortaya koymak istiyoruz" dedi.

'SAHA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'Bakan Dönmez, Karadeniz'de yürüttükleri operasyonlardaki yerlilik oranının her geçen gün artığını belirterek, "Biliyorsunuz Karadeniz gazının ilk fazının 2023'e yetiştirilmesi için ekiplerimiz sahada büyük özveriyle çalışıyor. Sakarya Gaz Sahası'nda, saha geliştirme ve üretim çalışmalarımız devam ediyor. Fatih'in kazdığı Tuna-1, Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularının, kuyu testlerini Kanuni Sondaj Gemimiz yapacak. Kuyu testlerine önce Türkali-2 kuyusundan başlayacağız. İnşallah mayıs ayında bu testlere başlamayı planlıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz de diğer taraftan, Sakarya Gaz Sahası'nın kuzey doğusunda yer alan Amasra-1 lokasyonunda keşif amaçlı sondaj çalışmalarına devam ediyor. Bütün gayretimiz, çalışmalarımızı belirlenen takvim içinde tamamlamak ve Karadeniz gazını Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında milletimizle buluşturmak" diye konuştu.'YÜZDE 41 TASARRUF EDİLDİ'Bakan Dönmez, bugün enerjide bağımsızlık için hiçbir alanda, başkasının ürettiği, geliştirdiği teknolojiye bel bağlayamayacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Artık o günler geride kaldı. Son 3 yılda toplam 93 ekipmanı yerli imkanlarla üretmeye başladık. Yerlileştirdiğimiz bu ekipmanların toplam bütçesi 186,5 milyon TL'ye ulaştı. Eğer ekipmanların yerli muadillerini üretmeseydik yurt dışına 263,5 milyon TL ödeyecektik. Yerlileştirme sonrasında bugün elde ettiğimiz tasarruf, yani ülkemizde kalan miktar yaklaşık 76 milyon TL oldu. Bir başka deyişle yerlileştirme sayesinde bu sektördeki üretim maliyetlerinde yüzde 41 tasarruf edildi. Yerli imkanlarla ürettiğimiz bütün ekipmanlar, yurt dışı muadilleriyle aynı ya da daha fazla verimle çalışıyor. Ürün verimliliklerini ölçen veriler, kullanıcı bazlı geri bildirimler sürekli olarak raporlanarak takip ediliyor. Hem kara hem de deniz sondajlarımızda yürüttüğümüz operasyonlarda yerlilik oranımızın daha da artırılması için PEMT önemli bir kaldıraç olacak. Burada pek çok üretici, tedarikçi ve girişimcilerimizle beraberiz."


Bakan Dönmez: Kuyu testlerine önce Türkali-2 kuyusundan başlayacağız

Sakarya, Enerji, Tuna 1, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: Kuyu testlerine önce Türkali-2 kuyusundan başlayacağız - Son Dakika


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