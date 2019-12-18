Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Libya anlaşmasının AB tescil aşaması sonrası 2020 yılının ilk aylarında petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlayacağız" dedi.



Düzenlenen "Enerjide AR-GE Çalıştayı" sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Santraller kapanmış olsa bile elektrik arz güvenliğinde herhangi bir sorun yaşatmamak adına gerekli tedbirleri aldık" ifadelerini kullanırken, yaz saati uygulaması hakkında ise, "Geçtiğimiz yılın verileri elimizde. Yaklaşık 4 milyar kilovat saat tasarruftan bahsediyoruz. Bunun parasal karşılığı 2.7 milyar lira civarında" şeklinde konuştu.



Yaz saati uygulamasına değinen ve saatlerin değiştiği günlerde insanların uyumda zorlandığını belirten Bakan Dönmez, "Biliyorsunuz ki 2 sene önce bu uygulamaya geçmiştik. Her yıl ölçümleri yapıyoruz. Bu yılın ölçümü henüz tamamlanmadı. Geçtiğimiz yılın verileri elimizde. Yaklaşık 4 milyar kilovat saat tasarruftan bahsediyoruz. Bunun parasal karşılığı 2.7 milyar lira civarında. Doğru bir uygulama yaptığımızı Avrupa Birliği Komisyonunun almış olduğu kararla da tescillemiş olduk. AB Parlamentosu da üye ülkelere kalıcı tek saat uygulamasına geçme yönünde tavsiye kararı aldı. Tahmin ediyorum ki Avrupa Birliği ülkeleri de 1-2 yıl içerisinde tek saat uygulamasına geçecekler. Avrupa bunu sadece tasarruf açısından değerlendirmiyor. Özellikle çalışan ve okuyan insanlar üzerindeki psikolojik etkilerini de tahlil ettiler. Bizim çalışmalarımızda da zaten bu gözüküyordu. Özellikle saatlerin değiştiği günler ve haftalarda uyumda zorlanabiliyorlardı. Bu soruların hepsini unuttuk. Valiliklerimizle ilin güneşlenme süresine bağlı olarak, eğitim öğretim saatlerini ve personelin çalışma saatlerini doğru ayarladıkları takdirde bu verimlilik daha da artacaktır diye düşünüyorum. Doğudaki bir şehrimizde okula başlama saati ile batıdaki bir okula başlama saati aynı olmak zorunda değil. Bu konuda yetki valiliklerdedir" diye konuştu.



"Valiliklerin bu konuda yetkili olduğunu söylemiştik"



Saat uygulamasına göre eğitim öğretim ve mesai saatlerini ayarlayan illerin olduğuna dikkat çeken Bakan Dönmez, şöyle devam etti:



"Bu kararı aldığımızda Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile görüşmüştük. O zaman da valiliklerin bu konuda yetkili olduğunu söylemiştik. Nitekim buna göre eğitim öğretim ve mesai saatlerini ayarlayan illerimiz oldu. Sabah erken saatlerde bir miktar karanlıkta gidiyorlar gibi bir eleştiri alıyoruz ama eski uygulamada da akşam hava karardıktan sonra eve dönüş vardı. Dolayısıyla burada biz aslında optimizasyon da yapmış olduk. Aydınlanma sürelerini de dikkate almış olduk. O açıdan yaptığımız değerlendirmeler, bu raporlar sadece bizim bakanlığımızın değil İstanbul Teknik Üniversitesinin raporlarıyla bahsettiğim rakamlar teyitlidir. Dolayısıyla bu uygulamanın doğru olduğunu gösteriyor. İlk yılın ilk aylarında bu adaptasyonda birtakım serzenişler, sitemler almıştık ama öncelikle bu yıl ve geçtiğimiz yıl bu konuda ciddi bir eleştiri almıyoruz."



"Libya anlaşmasının AB tescil aşaması sonrası 2020 yılının ilk aylarında yeni alanlarda petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlayacağız"



Libya ile yapılan mutabakatın tescil süresi aşamasında olduklarını da belirten Bakan Dönmez, "Libya ile deniz yetki alanları mutabakatına ilişkin bir anlaşma yapılmıştı. Meclisimizden geçti, Libya hükümetinde de bu onaylandı. Şu anda bunların Birleşmiş Milletlere gönderilmesi ve tescil süreci aşamasındayız. Bu süreçte tamamlandıktan sonra yeni alanlarda Enerji Bakanlığı olarak petrol, doğalgaz arama ve üretim ruhsatlandırma çalışmalarını başlatacağız. Tahmin ediyorum ki 2020 yılının ilk aylarında bu süreci başlatmış oluruz" ifadelerini kullandı.



"Santraller kapanmış olsa bile elektrik arz güvenliğinde herhangi bir sorun yaşatmamak adına gerekli tedbirleri aldık"



Termik santraller konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptığı toplantıdan haberdar olduğunu dile getiren Bakan Dönmez, "Süreç yıl sonuna kadar netleşecek. Hangi tesislerin hangi eksiklileri var, çevre mevzuatına uyum ve denetim yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığında. Onlar bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra kamuoyu ile paylaşacaklar. Biz de süreci koordinasyon içerisinde görüştürüyoruz. Enerji Bakanlığı olarak şunu ifade etmemiz gerekiyor; santraller kapanmış olsa bile elektrik arz güvenliğinde herhangi bir sorun yaşatmamak adına gerekli tedbirleri aldık. Onları hemen uygulamaya başlayacağız" diyerek açıklamalarını sonlandırdı. - ANKARA