Bakan Dönmez: Libya mutabakatı kapsamında ruhsatlandırma çalışmalarına başlayacağız - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bakan Dönmez: Libya mutabakatı kapsamında ruhsatlandırma çalışmalarına başlayacağız - Son Dakika Dünya

Bakan Dönmez: Libya mutabakatı kapsamında ruhsatlandırma çalışmalarına başlayacağız

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının herhangi bir gecikme olmadan kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Bakan Dönmez: Libya mutabakatı kapsamında ruhsatlandırma çalışmalarına başlayacağız, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının herhangi bir gecikme olmadan kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "Önümüzdeki aylarda Libya'yla yapılan deniz yetki mutabakatı kapsamında da o bölgelerde ruhsatlandırma çalışmalarına da süratle başlamış olacağız." dedi.


Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Türkiye'nin ilk ve en büyük doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'ni ziyaret eden Dönmez, Yavuz ve Fatih sondaj gemilerine canlı bağlantı gerçekleştirdi.

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Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz, Türkiye, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:05 
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