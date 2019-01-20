Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez, Maden Sektörü Temsilcileri ile Buluştu

Bakan Dönmez, Maden Sektörü Temsilcileri ile Buluştu

1 saat önce

Bakan Dönmez, maden sektörü temsilcileri ile buluştuMALATYA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Malatya'da maden sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi.

Bakan Dönmez, maden sektörü temsilcileri ile buluştu

MALATYA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Malatya'da maden sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşen toplantı öncesi Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyaret eden Bakan Dönmez'e burada kayısı ve yöresel el dokuma halı hediye edildi.
Daha sonra toplantı salonuna geçen Bakan Dönmez, burada kentte maden işletmeciliği yapan sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıya milletvekilleri, belediye başkanları ile İnönü ve Turgut Özal Üniversitesi rektörleri de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:39 Kaynak: İHA

Malatya, Fatih Dönmez, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de Federal Hükümetin Kapalı Olmasından Dolayı Maaş Alamayan Çalışanlar, Çareyi Tefecilerde Buldu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Eski DEAŞ'la Mücadele Temsilcisine Sert Yanıt: Analizin Saçma

TEM'de Çift Katlı Halk Otobüsünde Yangın Çıktı! 1'e 5 Veren Romonoz Koyunları Sayesinde Paraya Para Demiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 14:02:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez, Maden Sektörü Temsilcileri ile Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]