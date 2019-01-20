Bakan Dönmez, Maden Sektörü Temsilcileri ile Buluştu
1 saat önce
Bakan Dönmez, maden sektörü temsilcileri ile buluştuMALATYA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Malatya'da maden sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi.
Bakan Dönmez, maden sektörü temsilcileri ile buluştu
MALATYA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Malatya
'da maden sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşen toplantı öncesi Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyaret eden Bakan Dönmez'e burada kayısı ve yöresel el dokuma halı hediye edildi.
Daha sonra toplantı salonuna geçen Bakan Dönmez, burada kentte maden işletmeciliği yapan sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıya milletvekilleri, belediye başkanları ile İnönü ve Turgut Özal Üniversitesi
rektörleri de katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:39 Kaynak: İHA
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