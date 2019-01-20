Bakan Dönmez Maden Sektörünün Temsilcileriyle Buluştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Malatya'da maden sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Malatya'da maden sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.



Bakan Dönmez, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda maden sektör temsilcileriyle buluştu.



Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, belediye başkanları ve sektör temsilcileri, taleplerini Bakan Fatih Dönmez'e iletti.



Bakan Dönmez de Malatya'nın yer üstü zenginlikleri kadar, yer altı zenginlikleri açısından da şanslı olduğunu belirterek, sivil toplum kuruluşlarının, iş dünyasının, yerel yönetimlerin ve sektör temsilcilerinin sorunlarını yerinde gördüklerini ve çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.



Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından Bakan Dönmez, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gitti.

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