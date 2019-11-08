Bakan Dönmez, market alışverişinde BORON satın aldı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve eşi Zeynep Dönmez'in alışverişinden görüntüler İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve eşi Zeynep Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde BORON Yeni Ürünler Lansman Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:46 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve eşi Zeynep Dönmez'in alışverişinden görüntüler İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve eşi Zeynep Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde BORON Yeni Ürünler Lansman Toplantısı'na katıldı. Bakan Dönmez, toplantının ardından eşi ile birlikte çıktığı market alışverişinde ETİ MADEN'in ürettiği yeni temizlik ürünü BORON'u satın aldı.
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