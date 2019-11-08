Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez, market alışverişinde BORON satın aldı
Son Dakika Güncel Bakan Dönmez, market alışverişinde BORON satın aldı

Bakan Dönmez, market alışverişinde BORON satın aldı

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve eşi Zeynep Dönmez'in alışverişinden görüntüler İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve eşi Zeynep Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde BORON Yeni Ürünler Lansman Toplantısı'na katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve eşi Zeynep Dönmez'in alışverişinden görüntüler İSTANBUL - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve eşi Zeynep Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde BORON Yeni Ürünler Lansman Toplantısı'na katıldı. Bakan Dönmez, toplantının ardından eşi ile birlikte çıktığı market alışverişinde ETİ MADEN'in ürettiği yeni temizlik ürünü BORON'u satın aldı.

Bakan Dönmez, market alışverişinde BORON satın aldı

Dolmabahçe Sarayı, Fatih Dönmez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:46 Kaynak: AA
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