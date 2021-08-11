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Bakan Dönmez, Marmaris'teki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika

Bakan Dönmez, Marmaris'teki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu Açıklaması

11.08.2021 16:42
Bakan Dönmez, Marmaris'teki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu Açıklaması, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muğla'daki Yeniköy Termik Santrali'nin devreye alınmasıyla ilgili dün itibarıyla hazırlıkları başlattıklarını belirterek, "Bu sabah saat 06.30 itibarıyla Yeniköy santralimizin ilk ünitesi artık çalışmaya başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muğla'daki Yeniköy Termik Santrali'nin devreye alınmasıyla ilgili dün itibarıyla hazırlıkları başlattıklarını belirterek, "Bu sabah saat 06.30 itibarıyla Yeniköy santralimizin ilk ünitesi artık çalışmaya başladı. İnşallah yarın da ikinci üniteyi işletmeye alacağız." dedi.

Dönmez, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Batı Karadeniz'de aşırı yağışlar nedeniyle oluşan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Elektik dağıtım şirketlerinin bölgede yerleşik olduğunu ve anında müdahale etmeye başladıklarını belirten Dönmez, "Aşırı yağışlardan dolayı bazı abonelerimizin elektriklerinde kesintiler var. Bunların bir kısmı hasar nedeniyle bir kısmı da tedbir amaçlı elektrik kesilmesi nedeniyle oluştu. Kastamonu'da yer alan Berke HES ile alakalı işletme yetkilileriyle yaptığımız temaslarda herhangi bir yapısal deformasyonun olmadığı bilgisi var. Aşırı yağıştan dolayı regülatörün üstünden aşan bir su söz konusu. Başka bir ifadeyle, santralin etkilendiği bir durum söz konusu değil." diye konuştu.

Muğla bölgesindeki yangınlarda birkaç yer dışında kontrol altına alınmamış bir bölgenin kalmadığını anlatan Dönmez, "Bir hafta önce Çökertme civarında başlayan yangınlar sahilde yer alan Kemerköy Termik Santrali sınırına kadar gelmişti. Alınan tedbirlerle hamdolsun az hasarla atlatmış olduk ve nitekim pazartesi sabahı ilk ünitemizi işletmeye almıştık. İkinci ünitenin işletmeye alma çalışmaları devam ediyor. Öyle tahmin ediyorum önümüzdeki hafta başında da ikinci üniteyi devreye alırız." ifadelerini kullandı.

Yangınların Yeniköy Termik Santrali'ni de tehdit etmeye başladığını anımsatan Dönmez, şunları söyledi:

"Orada da gerek tesisin çevresinde ve gerekse tesisin içerisinde yanıcı yakıcı olabilecek unsurlar temizlendi. Gerekli önlemler alındı. Dün itibarıyla da o bölgede tehdit eden yangının kontrol alınmasından itibaren o santralin de işletmeye alınmasıyla ilgili hazırlıklara başlamıştık. Bu sabah saat 06.30 itibarıyla Yeniköy santralimizin ilk ünitesi artık çalışmaya başladı. İnşallah yarın da ikinci üniteyi işletmeye alacağız. Yine bu bölgede Yatağan'da bir termik santralimiz vardı. Bir hafta kadar önce Yatağan bölgesinde de yangın çıkmıştı. Santrale olan mesafesi buradakiler kadar yakın değildi ama orada da hem çevresinde hem de içerisinde yanıcı yakıcı olan unsurları temizlemiştik. Ben de bizzat yerinde gözlemledim. Santral bölgesine yangın gelmeden kontrol altına alındığı için orası için de şu an itibarıyla herhangi bir risk söz konusu değil. O santralimiz de tam güç çalışmasına devam ediyor."

"Muğla'da herhangi bir elektrik kesintisi söz konusu değil"

Dönmez, afetin şiddetini artırmamak için zaman zaman enerji akışlarının kesintiye uğratılabildiğini belirterek, "Bunların bir kısmı zorunlu nedenlerle bir kısmı da kontrol amaçlı. Muğla ilimizde de afetin tehdit ettiği yerleşim yerlerimizde, mahallelerimizde, ilçelerimizde geçici olarak bazı elektrik kesintileri yaşanmıştı. Yangın tehdidi ortadan kalktıktan sonra süratle mobil jeneratörlerle orada yaşayan vatandaşlarımızın elektriği temin edilmişti. Sonra da kalıcı olarak şebekemizi ayağa kaldırdık ve bugün itibarıyla rahatlıkla söyleyebilirim. Muğla'da herhangi bir elektrik kesintisi söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Afetten etkilenen illerde yaşayan vatandaşların elektrik fatura ödemelerinin 3 ay ertelendiğini kaydeden Dönmez, ilgili şehirdeki elektrik dağıtım şirketlerine durumunu bildiren abonelerin bu fırsattan yararlanabileceğini sözlerine ekledi.

Marmaris, Yeniköy, Muğla, AFAD, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez, Marmaris'teki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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