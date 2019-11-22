Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez: "Milli gemilerimiz ile 2020 yılı içerisinde 5 adet kuyu açarak petrol ve doğalgaz...
Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez: 'Milli gemilerimiz ile 2020 yılı içerisinde 5 adet kuyu açarak petrol ve doğalgaz... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Dönmez: "Milli gemilerimiz ile 2020 yılı içerisinde 5 adet kuyu açarak petrol ve doğalgaz...

6 saat önce

Bakan Dönmez: "Milli gemilerimiz ile 2020 yılı içerisinde 5 adet kuyu açarak petrol ve doğalgaz aramacılığında aktif bir strateji izleyeceğiz.

Bakan Dönmez:

Bakan Dönmez: "Milli gemilerimiz ile 2020 yılı içerisinde 5 adet kuyu açarak petrol ve doğalgaz aramacılığında aktif bir strateji izleyeceğiz." - ANKARA

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:45 Kaynak: İHA
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