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Bakan Dönmez: "Milli gemilerimiz ile 2020 yılı içerisinde 5 adet kuyu açarak petrol ve doğalgaz...
6 saat önce
Bakan Dönmez: "Milli gemilerimiz ile 2020 yılı içerisinde 5 adet kuyu açarak petrol ve doğalgaz aramacılığında aktif bir strateji izleyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:45 Kaynak: İHA
Bakan Dönmez: "Milli gemilerimiz ile 2020 yılı içerisinde 5 adet kuyu açarak petrol ve doğalgaz aramacılığında aktif bir strateji izleyeceğiz." - ANKARA
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