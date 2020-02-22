Bakan Dönmez: "Nüfusumuzun 60 milyonu doğal gaza erişti" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: 'Nüfusumuzun 60 milyonu doğal gaza erişti' - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Nüfusumuzun 60 milyonu doğal gaza erişti"

7 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 83 milyona ulaşan Türkiye nüfusunun 60 milyonunun doğal gaza eriştiğini, 52 milyonun da doğal gaz kullandığını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 83 milyona ulaşan Türkiye nüfusunun 60 milyonunun doğal gaza eriştiğini, 52 milyonun da doğal gaz kullandığını söyledi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Kayseri'ye gelen Bakan Dönmez, valiliği ziyaret ederek Vali Şehmus Günaydın'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Dönmez, İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve partililerle görüştü.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı da makamında ziyaret eden Dönmez, burada yaptığı konuşmada, bir yöneticinin en büyük mutluluğunun hizmet ettiği hemşehrilerinin ağzından, "bu şehirde yaşamaktan mutluyum" ifadesini duyabilmek olduğunu, Kayseri'nin de bu şehirlerden biri olduğunu belirtti.

Bundan dolayı Büyükkılıç ve ekibini kutlayan Dönmez, bugün ilin enerji ve tabii kaynaklarla alakalı sorunlarını masaya yatıracaklarını, beklenti ve talepleri değerlendireceklerini ifade etti.

Dönmez, 2000 yılına kadar Türkiye'de sadece 5 büyük şehirde doğal gaz olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarı ile o 5 şehir bugün artık 81 ile ulaştı. 6'ncı şehir, yani biz geldiğimizde ilk ihalesini yaptığımız şehir de Kayseri'ydi. Bugün daha çok merkeze uzak ilçelerimizden gelen talepler var. Cumhurbaşkanımızın zaten bütün ilçelerimize doğal gaz götürülmesiyle ilgili bir talimatı söz konusu. Bir plan program kapsamında özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapmak suretiyle tüm vatandaşlarımızı istifade ettirmek gibi bir niyetimiz var. Bugün 83 milyona ulaşan nüfusumuzun 60 milyonu doğal gaza erişmiş vaziyette. 52 milyonu da doğal gaz kullanıyor. 83 milyondan 52 milyon kullanıyorsa yarın kırsal hariç baktığımızda hemen hemen tamamını kullanabilecek hale getirecek inancımız, kapasitemiz var. Bir plan program kapsamında inşallah onları da yapacağız."

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, ziyarette Dönmez'e şehir hakkında bilgi vererek, yöresel kilim hediye etti.

Bakan Dönmez daha sonra, basına kapalı gerçekleştirilen Kayseri İl ve İlçeleri Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Bakan Dönmez: Nüfusumuzun 60 milyonu doğal gaza erişti

Kayseri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:30 Kaynak: AA
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