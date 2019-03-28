Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez: "Önümüzdeki Dönemde Doğalgaz ve Elektriğe Zam Yok"

Bakan Dönmez: "Önümüzdeki Dönemde Doğalgaz ve Elektriğe Zam Yok"

48 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Hem doğalgazda hem de elektrikte önümüzdeki dönemde herhangi bir tarife değişikliği olmayacak. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Ordu’da, beraberindeki AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, AK Parti […]The post Bakan Dönmez: “Önümüzdeki dönemde doğalgaz ve elektriğe zam yok” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Bakan Dönmez:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hem doğalgazda hem de elektrikte önümüzdeki dönemde herhangi bir tarife değişikliği olmayacak. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da, beraberindeki AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve ilgililer ile birlikte, şehrin terası olarak adlandırılan Boztepe'ye teleferikle çıktı.

Burada, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yaptığı elektrik satış tarifeleri hakkındaki açıklamasını değerlendirdi. Bakan Dönmez, "Bilindiği üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak yeni elektrik tarifelerinin kararını almış durumda. 3'er aylık dönemler halinde yapılan bu tarife kapsamında 1 Nisan1 Temmuz arasındaki 2'nci dönemde tarifelerde herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı. Elektrik ve doğalgazda tarifeler maliyet esaslı olarak hesaplanıyor. Maliyetlerdeki değişimler, kalemler bazında dikkate alındığında herhangi bir değişikliğin olmayacağı ortaya çıkmış oldu. Nihai olarak hem doğalgazda hem de elektrikte önümüzdeki dönemde herhangi bir tarife değişikliği olmayacak. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:17 

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