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BAKAN DÖNMEZ: ÖNÜMÜZDEKİ YILIN İLK ÇEYREĞİNDE GAZI YAKMIŞ OLACAĞIZ - Son Dakika

BAKAN DÖNMEZ: ÖNÜMÜZDEKİ YILIN İLK ÇEYREĞİNDE GAZI YAKMIŞ OLACAĞIZ

02.01.2022 00:16

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz doğalgazını karaya çıkartılacağı Filyos Limanı'nda inşaatına başlanan doğal gaz işleme tesisi için hummalı bir çalışma başlatıldığını belirterek, "Önümüzdeki yılın diyelim ilk çeyreğinde bu gazı burada yakmış olacağız. Hizmete alacağız.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz doğalgazını karaya çıkartılacağı Filyos Limanı'nda inşaatına başlanan doğal gaz işleme tesisi için hummalı bir çalışma başlatıldığını belirterek, "Önümüzdeki yılın diyelim ilk çeyreğinde bu gazı burada yakmış olacağız. Hizmete alacağız. Sonra da ulusal iletim sistemimize bağlamak suretiyle artık yurdumuzun dört bir köşesinde Karadeniz gazı kullanılır hale gelecek? dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki Filyos Limanı'nda, Karadeniz'deki sondaj ve doğal gaz arama çalışmalarına katılmak için hazırlıklarını sürdüren Yavuz sondaj gemisinde geceyi geçirdi. Bakan Dönmez bugün Karadeniz doğal gazının karaya çıkartılacağı Filyos Limanı'nda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) yapımına başladığı doğal gaz işleme tesisinde incelemelerde bulundu. Bakan Dönmez, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin'den çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bilgin, proje maketi üzerinde yapacakları projeyi Bakan Dönmez'e anlattı.

Bakan Dönmez, yılın son gününü Yavuz sondaj gemisinde mesai arkadaşları ve çalışmaların gizli kahramanlarıyla bir arada geçirdiklerini söyledi. Filyos Limanı'na Karadeniz doğal gazı için doğalgaz işleme tesisi inşa edeceklerini söyleyen Bakan Dönmez, "Karadeniz'de çıkan gaz buradan karaya çıkacak. İlk etapta 10 milyon metreküp günlük ama 40 milyon metreküpe kadar kapasitesi olan bir işleme tesisi projelendiriyoruz. Şu anda sahada hummalı bir çalışma var. Yer altı ile ilgili zemin ıslahı ile ilgili çok yoğun bir çalışma var. Bazı yerlerde tabi kazıklar dikiliyor. Yine yer altı su seviyesinin kontrol edilebilmesi için su tüketimi yüksek ağaçlar dikildi. Bu proje aynı zamanda çevreci de bir proje. Çevreye saygılı bir proje" dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ YILIN İLK ÇEYREĞİNDE GAZI YAKMIŞ OLACAĞIZ'

Bu büyüklükte ve kapasitede bir tesisinin Avrupa'da ilk sıralarda yer alacağını ifade eden Bakan Dönmez, son teknolojiyi kullanarak tesisi inşa edeceklerini belirtti. Doğal gazın karaya çıkartılacağı tarih hakkında da konuşan Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

"İnşallah rabbim nasip ederse artık 2022'deyiz. Önümüzdeki yılın diyelim ilk çeyreğinde bu gazı burada yakmış olacağız. Hizmete alacağız. Sonra da ulusal iletim sistemimize bağlamak suretiyle artık yurdumuzun dört bir köşesinde Karadeniz gazı kullanılır hale gelecek. Hem halkımız kazanacak hem devletimiz kazanacak. Herkes mutlu olacak. Ben bu projede emeği geçen başta TPAO'nun çalışanları, yöneticileri olmak üzere yine onun iştiraki olan OTC'nin yöneticilerine ve çalışanlarına ve yüklenici firmalara, taşeronlara, mühendislere işçilere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim kazasız belasız zamanında bitirmeyi nasip etsin."

Bakan Dönmez, konuşmasının ardından Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve TPAO yetkilileriyle toplantı yaptı.

BAKAN DÖNMEZ: ÖNÜMÜZDEKİ YILIN İLK ÇEYREĞİNDE GAZI YAKMIŞ OLACAĞIZ
BAKAN DÖNMEZ: ÖNÜMÜZDEKİ YILIN İLK ÇEYREĞİNDE GAZI YAKMIŞ OLACAĞIZ
BAKAN DÖNMEZ: ÖNÜMÜZDEKİ YILIN İLK ÇEYREĞİNDE GAZI YAKMIŞ OLACAĞIZ

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Karadeniz, Doğalgaz, Enerji, Filyos, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN DÖNMEZ: ÖNÜMÜZDEKİ YILIN İLK ÇEYREĞİNDE GAZI YAKMIŞ OLACAĞIZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN DÖNMEZ: ÖNÜMÜZDEKİ YILIN İLK ÇEYREĞİNDE GAZI YAKMIŞ OLACAĞIZ - Son Dakika
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