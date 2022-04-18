Bakan Dönmez, Ordu'daki iftar programına video konferansla katıldı - Son Dakika
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Bakan Dönmez, Ordu'daki iftar programına video konferansla katıldı

18.04.2022 20:59
Bakan Dönmez, Ordu'daki iftar programına video konferansla katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu'da düzenlenen iftar programına video konferans yöntemiyle katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu'da düzenlenen iftar programına video konferans yöntemiyle katıldı.

Altınordu ilçesindeki bir restoranda şehit aileleri ve gazilere yönelik iftar programı gerçekleştirildi.

Bakan Dönmez, çeşitli programlar için geleceği kente olumsuz hava koşulları nedeniyle uçağının iniş yapamaması üzerine Ankara'ya döndü.

Dönmez, video konferans aracılığıyla katıldığı programda, Karadeniz sahil bandındaki rüzgar nedeniyle iniş yapamadıklarını söyledi.

Dönmez, programa katılan herkese selamlarını ileterek, "En kısa zamanda inşallah telafi edeceğiz. Bizim borcumuz ve taahhüdümüz. Herkese teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler." dedi.

Protokol üyeleriyle selamlaşan Dönmez, bazı şehit aileleriyle de görüşerek hal ve hatırını sordu.

Programa, Vali Tuncay Sonel, AK Parti Ordu milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, MHP İl Başkanı Naci Şanlıtürk, bazı ilçe kaymakamları ve belediye başkanları da katıldı.

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Fatih Dönmez, Enerji, Şehit, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Dönmez, Ordu'daki iftar programına video konferansla katıldı - Son Dakika


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