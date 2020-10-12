Son dakika haber... Bakan Dönmez: Oruç Reis, Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldı
12.10.2020 11:15
Son dakika haberine göre ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakım çalışmaları tamamlanan Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldığını açıkladı.
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakım çalışmaları tamamlanan Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldığını açıkladı.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa, mutlaka bulacağız" ifadesini kullandı.
ANKARA, -
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