Son dakika haber... Bakan Dönmez: Oruç Reis, Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldı

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz, Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa, mutlaka bulacağız" ifadesini kullandı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez , bakım çalışmaları tamamlanan Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, Akdeniz 'in röntgenini çekmek için demir aldığını açıkladı.

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