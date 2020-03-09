Bakan Dönmez, petrol fiyatlarındaki düşüşü değerlendirdi - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, " Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, ham petroldeki değişimin ve diğer maliyetlerdeki değişimin hangi sıklıkla pompaya yansıyacağını belirlemiş durumda. Şu anda rakamları telaffuz etmemiz doğru olmaz. Öteden beri söylüyoruz, ham petrol fiyatlarındaki artış ya da eksilişler zaten pompaya yansıyor" dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TESAB 16'ncı Genel Kurul Toplantısı açılış konuşmaları sonrası petrol fiyatlarındaki düşüşü değerlendirdi. Petrol fiyatlarındaki düşüşü dikkatle takip ettiklerini ifade eden Dönmez, "Özellikle korona virüsünün ekonomileri etkilediğinin bir göstergesi olarak bakmak lazım. Biliyorsunuz, petrol ağırlıklı olarak ulaştırma sektöründe kullanılıyor. Orada da ya insan ya yük taşıyorsunuz. Virüsün etkili olduğu yerlerde üretim düştü. Üretim düşünce de malzemelerin taşınması azaldı. İnsanların bir yerden bir yere gitme ihtiyacı sınırlandı. Bunun etkisiyle de talepte bir daralma söz konusu. Geçtiğimiz yıl ortalama günlük 100 milyon varil tüketim söz konusuydu, dünya geneline baktığımızda. Bu ilk çeyrekte düşüş trendine girmiş durumda. Mart ayında bu rakam daha da artacak gibi gözüküyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporlarında da bu şekilde gözüküyor. Talebin azalması fiyatlarda trajik düşüşlere de neden oldu. Bunun kalıcı olup olmayacağını bugünden söylemek erken. Zira sabah saatlerinde 31-32 dolar seviyesindeyken, şu saatlerde 35 dolar civarında seyrediyor. Bunu izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.



Petrol piyasasındaki fiyatlama mekanizması hakkında da bilgi veren Dönmez, güncel fiyatların kısa bir sürede açıklanacağına dair değerlendirmelerde bulundu. Dönmez, "Petrol piyasasında oturmuş bir fiyatlama mekanizması var. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, ham petroldeki değişimin ve diğer maliyetlerdeki değişimin hangi sıklıkla pompaya yansıyacağını belirlemiş durumda. O mekanizmaya arkadaşlar çalışıyorlar. Öyle tahmin ediyorum açıklayacaklar. Şu anda rakamları telaffuz etmemiz doğru olmaz. Öteden beri söylüyoruz, ham petrol fiyatlarındaki artış ya da eksilişler zaten pompaya yansıyor" şeklinde konuştu. - ANKARA