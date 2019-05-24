Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez: "Riskli gördüğümüz maden ocaklarını yılda en az 4 kez denetliyoruz"

Bakan Dönmez: "Riskli gördüğümüz maden ocaklarını yılda en az 4 kez denetliyoruz"

3 saat önce

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması MANİSA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Kömür İşletmeleri, Yeni Anadolu Madencilik Soma Işıklar Kömür Ocağı'nı ziyaret ederek ocak çalışanlarıyla iftar yaptı.

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması MANİSA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Kömür İşletmeleri, Yeni Anadolu Madencilik Soma Işıklar Kömür Ocağı'nı ziyaret ederek ocak çalışanlarıyla iftar yaptı. (1)
Bakan Dönmez: Riskli gördüğümüz maden ocaklarını yılda en az 4 kez denetliyoruz
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 09:46 Kaynak: AA
Türkiye Kömür İşletmeleri, Fatih Dönmez, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TIR'dan Dökülen Gübre Zincirleme Kazaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var Hastane Bahçesinde İğrenç Olay! Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulundu Erdoğan: Sandık Başkanları Kanuna Aykırı Şekilde Atandı, İşte Hırsızlık Burada Cenaze Defnetmeye Gelen Aile, Mezarlıkta Ağaca Asılı Ceset Buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 01:36:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez: "Riskli gördüğümüz maden ocaklarını yılda en az 4 kez denetliyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]