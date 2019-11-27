Bakan Dönmez: Rüzgar, güneş, kömür ve madenlerimizden vazgeçmeyeceğiz

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kamuda enerji ve madenin, çevre ile çatışmalı bir alan olarak gösterilmeye çalışıldığını söyledi. Dönmez, "Herkes şunu iyi bilsin ki ne rüzgarımızdan ne güneşimizden ne de kömürümüzden ne de madenlerimizden vazgeçeceğiz" dedi.

Bakan Dönmez, Ankara'da düzenlenen 'Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı'nda konuştu. Dönmez, 2002 yılında 5 büyükşehirde bulunan doğal gazın bugün 81 il ve 531 ilçede kullanıldığına dikkat çekerek, doğal gaz abone sayısının 15,8 milyona, doğal gaz kullanan vatandaş sayısının ise 51,7 milyona ulaştığını söyledi. Türkiye'nin doğal gaz arz ve güvenliğine ilişkin sıkıntısının kalmadığına dikkat çeken Bakan Dönmez, "Yer altı depolama ve LNG depolama tesisleriyle 30-35 günlük doğal gaz talebimizi karşılayabilecek kapasitedeyiz. Yaklaşık 4 milyar metreküplük depolama kapasitemiz konut tüketimimizin yüzde 35'ini karşılayabilecek seviyede. Hem Silivri hem de Sultanhanı Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesislerimizin genişletme fazları devam ediyor. 2021 yılında Silivri, 2023 yılında da inşallah Tuz Gölü tesislerimiz tam kapasiteye ulaşacak. Amacımız 2023'e kadar yıllık doğal gaz tüketimimizin en az yüzde 20'sini depolayabilecek bir altyapıyı inşa etmek" diye konuştu.

'HEPSİ MİLLETİMİZİN REFAHI İÇİN'

Kamuda enerji ve madenin, çevre ile çatışmalı bir alan olarak gösterilmeye çalışıldığını aktaran Dönmez, "Bütün bu algı oyunlarının, yalanların, çarpıtmaların arkasında Türkiye'nin milli enerji ve maden kaynaklarından tam olarak yararlanmasına engel olmak yatıyor. Herkes şunu iyi bilsin ki ne rüzgarımızdan ne güneşimizden ne kömürümüzden ne de madenlerimizden vazgeçeceğiz. Hepsi milletimize ait. Hepsi milletimizin refahı için. Bizler de bu makamlarda olduğumuz sürece milletimizin kaynaklarını milletimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'TANAP BAĞLANTI TÖRENİ CUMARTESİ'

TANAP projesine değinen Bakan Dönmez, "Bu Cumartesi Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in katılımlarıyla TANAP Avrupa Gaz Bağlantı Töreni'ni gerçekleştireceğiz. TANAP'ın Anadolu'daki yolculuğu bitti. Artık gazı Avrupa'ya teslim etmek için bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Bundan sonraki süreç Avrupa'ya doğal gaz arzı için TAP'ın tamamlanmasıyla ilgili" açıklamasında bulundu.

'GENEL MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 72,4'

Bakan Dönmez, doğal gaz dağıtım sektörü için yaptırılan vatandaş memnuniyet anketinin sonuçlarını da paylaştı. Dönmez, "78 ilden 19 bin 234 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştiren anket sonucuna göre, vatandaşların yüzde 40'ı doğal gazın devlet tarafından dağıtıldığını düşünüyor, yüzde 47,9'u yaşadıkları yerdeki doğal gaz dağıtım şirketinin adını bilmiyor. Sunulan hizmetten genel memnuniyet oranı yüzde 72,4. Küçümsenmeyecek bir oran; ancak bizim için yeterli olmayan bir sonuç. Çünkü Türkiye doğal gazın yaygınlaştırılması konusunda gerek bölge ülkeleri gerekse de Avrupa ile kıyaslandığında lider durumda. Bu penetrasyon hizmet kalitesi olarak da vatandaşımıza yansımalı. Doğal gazın yaygınlaşması hususunda kendimizi dünya ile karşılaştırıyorsak o zaman verdiğimiz hizmetin de dünya standartlarında olması gerekiyor" dedi.

'YÜKSEK ORANLAR BİZLERİ HAYLİ MUTLU ETTİ'

Bölgeler arası memnuniyet farkının yüzde 20'lere çıktığının altını çizen Bakan Dönmez, "Doğal gaz arzının 2002 sonrası sağlandığı bölgelerimizdeki memnuniyet oranı yüzde 75'lerin hatta bazı bölgelerde 80'lerin üzerinde. Özellikle coğrafi açıdan zorlu Karadeniz ve Akdeniz bölgesindeki yüksek oranlar bizleri hayli mutlu etti. Öte yandan 'son 1 yılda doğal gaz hiç kesilmedi' diyen vatandaş oranı yüzde 89 olarak ölçüldü. Vatandaşların yüzde 93,7'si ise bir arıza oluşması durumunda anında müdahale edildiğini söyledi" diye konuştu.

'AKTİF VE DOYURUCU İÇERİKLER ÜRETMELİYİZ'

Sektörün genel anlamda memnuniyet düzeyinin orta seviyelerde olduğuna dikkat çeken Dönmez, "Bu konuda ciddi bir çalışma yapmamız gerekiyor. Bu süreci en tepeden en aşağı kadar kurumsal bir şekilde ele almak zorundayız. İletişim kanallarında aktif ve doyurucu içerikler üretmeliyiz. Vatandaşların aklında aldıkları hizmete ve background'una dair net bir resim oluşmalı. Aksi takdirde yapılan bunca altyapı hizmeti, bunca iyileştirme, bunca yaygınlaştırma faaliyeti amacına matuf olmadan heba olur, istediği etkiyi yaratamaz. Sektör sunduğu hizmetin kalitesinin artırılması konusunda daha fazla çaba göstermek durumunda. Yerin altına yaptığımız miyarlarca liralık yatırımı bu şekilde gün yüzüne çıkaramayız" dedi.

HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLECEK

Arda ERDOĞAN- Harun ÖZALP/ANKARA, -