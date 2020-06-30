Bakan Dönmez: Sanayicimizin kullandığı doğalgaza indirim, hayırlı olsun - Son Dakika

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayicinin kullandığı doğalgaza indirimin hayırlı olmasını dileyerek, yüzde 9,7 ile yüzde 12,5 arasındaki düşüşün, üretim ve istihdama pozitif yansıyacağını açıkladı.

Bakan Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "BOTAŞ'tan sanayicimizin kullandığı doğalgaza indirim hayırlı olsun. Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak. Doğalgaz maliyetlerindeki yüzde 9,7 ila yüzde 12,5 arası düşüş, üretim ve istihdama pozitif yansıyacak" dedi.