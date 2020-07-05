Bakan Dönmez: "Sivas elektrik kurulu gücünde şanslı illerimizden birisi" - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Sivas elektrik kurulu gücünde şanslı illerimizden birisi"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sivas'ın tükettiği elektriğin 5 katını üretebilecek güce sahip, şanslı illerden olduğunu söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sivas'ın tükettiği elektriğin 5 katını üretebilecek güce sahip, şanslı illerden olduğunu söyledi.

Süper Lig'de Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor 0-0 berabere kaldı
Şampiyonluk yolunda kritik maç başladı! Canlı anlatım
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Dönmez, Sivas Valiliği ziyaretinde şeref defterini imzalayarak, Vali Salih Ayhan'dan brifing aldı.

Daha sonra valilik binasındaki Vali Ahmet Muammer Bey Salonu'nda basına kapalı düzenlenen Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katılan Dönmez, toplantının ardından yaptığı açıklamada, bugün Türkiye genelinde 52 hidroelektrik santralinin toplu açılışının yapılacağını belirtti.

Dönmez, bu kapsamda Niksar ilçesinde hidroelektrik santrali açılışına katılmak üzere Tokat'a gideceğini, Sivas'ı ziyaretinde de kentin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti.

Sivas'ın sorunlarını ve meselelerini masaya yatırdıklarını anlatan Dönmez, "Sivas, enerji ve tabii kaynaklar alanında 17-18 sene öncesine gittiğimizde yıllık sadece 3 milyon lira civarında yatırım almışken, geçtiğimiz yıl bu rakam enerji ve tabii kaynaklar alanında 104 milyon lira olmuş. Toplamda da son 17-18 yılda 2 milyar 120 milyon liralık yatırım yapmışız." dedi.

Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"Sivas elektrik kurulu gücünde şanslı illerimizden birisi. Neredeyse burada tükettiğinin 5 katını üretebilecek santral kurulu gücümüz var. İşte çok yakınımızda Kangal'da yerli kömüre dayalı, linyit kömür santralimiz var. Keza birçok hidroelektrik santralimiz var. Güneş ve rüzgar santrallerimiz var. Hem yerli hem de yenilenebilir kaynaklar açısından Sivas bu anlamda talipli, şanslı kentlerimizden birisi. Özellikle Sivas Belediyemiz enerji giderlerini azaltmak adına yenilenebilir enerjiyle alakalı birkaç projeyi de şu anda götürüyor. Biz de bakanlık olarak destekliyoruz. IPA fonlarından 1 megavatlık güneş enerji santralinin desteklenmesi kararını almıştık. Hayırlı olsun, inşallah bundan sonra Sivas Belediyesi kullanmış olduğu elektriğin önemli bir kısmını yenilenebilir kaynaklarından üretme imkanına sahip olacak."

Ulaş ve Yıldızeli'ne doğal gaz müjdesi

Sivas'ın 2005 yılında doğal gaza kavuştuğunu anımsatan Dönmez, il merkezi, ilçe ve beldelerle 10 yerleşim biriminde 150 bin civarında abonenin doğal gaz kullandığını aktardı.

Doğal gazın çağdaş, konforlu ve temiz bir yakıt olduğuna işaret eden Dönmez, "İki ilçemiz var, inşallah bu yıl ve önümüzdeki yıl içerisinde Yıldızeli ve Ulaş'a da doğal gazı götürüyoruz. Diğer ilçe ve beldelerle alakalı olarak da çalışmalarımızı yapıyoruz. Özellikle ana şebekemize uzak olan ilçelerimize taşıma yöntemiyle doğal gaz götürmek için de çalışmalar yapılıyor." diye konuştu.

Bakan Dönmez, daha sonra helikopterle Tokat'a hareket etti.

Fatih Dönmez, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 14:52 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: 'Sivas elektrik kurulu gücünde şanslı illerimizden birisi' - Son Dakika

Son Dakika

16:42 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı 15:18 Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:58 Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı 14:52 Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 12:43 İstanbul'a usulsüz taşınan yüzlerce kilogram tulum peynirine el konuldu 12:00 İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü 11:02 Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 08:12 Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezasını geçersiz saydı
Şampiyonluk yolunda kritik maç başladı! Canlı anlatım
20:10
Bakan Koca, sıkılmadan uyarmaya devam ediyor: Sosyal mesafe kuralını kat kat fazla uygularsanız tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz
20:08
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
20:01
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
19:40
Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1148 yeni vaka tespit edildi
19:24
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
19:09
Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni iddia: 7 yıl önce Çin'deki bir madende ortaya çıktı
18:52
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
18:35
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
17:44
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
16:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 21:05:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Dönmez: "Sivas elektrik kurulu gücünde şanslı illerimizden birisi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]