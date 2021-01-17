Üye Girişi
Bakan Dönmez, Soma Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Dönmez, Soma Belediyesi'ni ziyaret etti

17.01.2021 02:45
Bakan Dönmez, Soma Belediyesi'ni ziyaret etti

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 4 enerji santralinin ve iki ilçeye doğal gaz arzının toplu açılış töreni için geldiği Manisa'da Soma Belediyesi'ni ziyaret etti.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 4 enerji santralinin ve iki ilçeye doğal gaz arzının toplu açılış töreni için geldiği Manisa'da Soma Belediyesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı, Manisa'daki 4 yeni enerji santralinin toplu açılış töreni için kente gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'u  makamında ziyaret etti. Bakan Dönmez, ilk olarak İmbat Madencilik Şantiye alanını ziyaret etti. Ardından kent merkezine gelen Bakan Dönmez, Turgutalp Mahallesi'nde doğal gaz arzı gerçekleşen Nazım- Fatma Şentürk çiftinin evine konuk oldu. Aileye hayırlı olmasını diledi. Daha sonra ise Soma Belediyesi Başkanı Ali Tulup'u ziyaret etti.  Belediyesi Başkanı Ali Tulup, günün anısına Bakan Dönmez'e, madenci heykeli ve Somaspor forması hediye etti.


- Manisa
Bakan Dönmez, Soma Belediyesi'ni ziyaret etti
Bakan Dönmez, Soma Belediyesi'ni ziyaret etti
Bakan Dönmez, Soma Belediyesi'ni ziyaret etti
Bakan Dönmez, Soma Belediyesi'ni ziyaret etti
Bakan Dönmez, Soma Belediyesi'ni ziyaret etti
Bakan Dönmez, Soma Belediyesi'ni ziyaret etti
Bakan Dönmez, Soma Belediyesi'ni ziyaret etti
Bakan Dönmez, Soma Belediyesi'ni ziyaret etti
Bakan Dönmez, Soma Belediyesi'ni ziyaret etti

Soma Belediyesi, Enerji, Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Dönmez, Soma Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika

Portekiz'de önemli kayıp! Beşiktaş, deplasmanda Sporting'e 4-0 yenildi 00:59 Portekiz'de önemli kayıp! Beşiktaş, deplasmanda Sporting'e 4-0 yenildi Beşiktaş, Portekiz'de en kötü kabusunu yaşıyor! Sergen Yalçın sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu 00:15 Beşiktaş, Portekiz'de en kötü kabusunu yaşıyor! Sergen Yalçın sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu Son Dakika! Biontech aşısında 3. doz yarından itibaren uygulanmaya başlıyor 22:44 Son Dakika! Biontech aşısında 3. doz yarından itibaren uygulanmaya başlıyor
Dehşete düşüren cinayet! Motosikletli genç, kafasından vurularak öldürüldü 21:51 Dehşete düşüren cinayet! Motosikletli genç, kafasından vurularak öldürüldü Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı 21:37 Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi 19:58 Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü 16:58 Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı 16:03 CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı

Son Dakika Haberleri
01:23 4 takım için gruptan çıkmak artık kesin! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sonuçları
01:22 Virajı alamayan tır alev topuna döndü! Sülfürik asit yüklü tanker devrilip tarım arazisine aktı
01:05 Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı, ölüm yıl dönümünde isyan etti
01:03 Sokak ortasında aile dehşeti! Kavga ettiği amcasını tabancayla vurdu
01:01 Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu tepki toplayan Cem Yılmaz sitem etti: Siyasetle uğraşsam tamam diyeceğim
00:59 Portekiz'de önemli kayıp! Beşiktaş, deplasmanda Sporting'e 4-0 yenildi
00:16 TBMM'de "Viva Zapata" tartışması! CHP'li ve AK Partili vekiller birbirine girdi
00:15 Beşiktaş, Portekiz'de en kötü kabusunu yaşıyor! Sergen Yalçın sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu
00:03 Rögar kapağından çıkan alevler mahalleye korku saldı! Doğal gaz sızıntısından şüpheleniliyor
23:34 Milan'ın işi Şampiyonlar Ligi'nde artık daha zor! İtalyan devi, kendi evinde Porto'yla 1-1 berabere kaldı
Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu tepki toplayan Cem Yılmaz sitem etti: Siyasetle uğraşsam tamam diyeceğim Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu tepki toplayan Cem Yılmaz sitem etti: Siyasetle uğraşsam tamam diyeceğim         
01:01
TBMM'de TBMM'de "Viva Zapata" tartışması! CHP'li ve AK Partili vekiller birbirine girdi         
00:17
S-400 bataryalarının İncirlik Üssü'ne taşındığı hakkında ortaya atılan iddia yalanlandı S-400 bataryalarının İncirlik Üssü'ne taşındığı hakkında ortaya atılan iddia yalanlandı         
23:13
Bakan Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun La Casa de Papel'li seçim göndermesine cevap verdi: Evinde bol bol dizi izlerdin Bakan Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun La Casa de Papel'li seçim göndermesine cevap verdi: Evinde bol bol dizi izlerdin         
22:32
Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu         
21:39
TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehdit! Lisansı askıya alınıp Süper Lig'den men edilebilir TFF ile restleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehdit! Lisansı askıya alınıp Süper Lig'den men edilebilir         
20:35
8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi 8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi         
18:08
Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı         
16:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı         
15:17
Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü         
14:22
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Burak'ın olmadığı maçta Lille galibiyeti aldı Burak'ın olmadığı maçta Lille galibiyeti aldı         
08:51
Lewandowski yaptığı hatayla kariyerine gölge düşürdü Lewandowski yaptığı hatayla kariyerine gölge düşürdü         
08:29
Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 03:59:23. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Dönmez, Soma Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement