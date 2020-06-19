Bakan Dönmez: Son 20 yılın rekorunu kırdık - Son Dakika

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Nisan'da ürettiğimiz elektriğin yüzde 79.6'sını yerli ve yenilenebilir, yüzde 66'sını ise sadece yenilenebilir kaynaklardan elde ederek aylık bazda son 20 yılın rekorunu kırdık" açıklamasını yaptı.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "2020 yerli ve yenilenebilir üretimde rekorların yılı oluyor. Nisan'da ürettiğimiz elektriğin yüzde 79.6'sını yerli ve yenilenebilir, yüzde 66'sını ise sadece yenilenebilir kaynaklardan elde ederek aylık bazda son 20 yılın rekorunu kırdık. Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir."

Haber: ANKARA, -