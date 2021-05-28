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Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yeni petrol keşiflerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yeni petrol keşiflerini değerlendirdi Açıklaması

28.05.2021 11:25

Son dakika gelişmesine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son bir ayda karada yürütülen petrol arama çalışmaları sonucu günlük 6 bin 800 varillik yeni keşifler yapıldığını belirterek, bu sayede günlük üretimin 60 bin varilin üzerine çıktığını, 2023 hedefinin ise 100 bin varil olduğunu bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son bir ayda karada yürütülen petrol arama çalışmaları sonucu günlük 6 bin 800 varillik yeni keşifler yapıldığını belirterek, bu sayede günlük üretimin 60 bin varilin üzerine çıktığını, 2023 hedefinin ise 100 bin varil olduğunu bildirdi.

Aydın programı kapsamında Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret eden Bakan Dönmez, burada yaptığı açıklamada, merhum Başbakan Adnan Menderes'in memleketinde olmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin kara alanında gerçekleştirdiği petrol doğal gaz arama faaliyetlerinin neticesinde ortaya çıkan bazı keşifleri kamuoyuyla paylaştığını hatırlattı.

Geçen yıl Türkiye tarihinin en büyük, dünya genelinde de derin deniz off-shore aramalarının en büyük keşfini açıkladıklarını kaydeden Dönmez, "Türkiye sadece denizde arama ve üretim faaliyetleri yapmıyor. Uzunca bir süredir karada da arama faaliyetlerine ağırlık vermiştik. Onların da meyvelerini hamdolsun almaya başladık. Son bir ayda yaptığımız yeni keşiflerle gerek Güneydoğu'da gerekse Trakya'da günlük 6 bin 800 varillik bir üretim artışı sağlamış olduk. Geçtiğimiz yıl ortalama üretimimiz 51 bin 600 varildi. Bu yıl bu keşiflerle 60 bin varilin üstüne çıkmış olacağız. Hedefimiz 2023'te 100 bin varile çıkmak. Bu son Karadeniz'deki keşif hariç, mevcut karadaki sahaları kastediyorum." diye konuştu.

Betonlanmış sahalara özel çalışma

Geçmişte arama yapılan ancak bulunamadığı ifade edilerek betonlanmış sahalarda da son birkaç yıldır özel çalışma yürüttüklerini aktaran Bakan Dönmez, buralarda da netice almaya başladıklarını bildirdi.

Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şekilde kapatılmış bir kuyudan yaklaşık 4-5 bin varillik bir üretim sağladık. Aramaya devam edeceğiz. Bizim bir sözümüz var; arayanlar ancak bulur. Hem karada hem denizde yetki alanımızda olan hidrokarbon zenginliklerini, yer altı kaynaklarımızı arayıp bulup insanımızın hizmetine sunmak gibi amacımız misyonumuz var.

Türkiye maalesef özellikle enerji kaynakları açısından dışa bağımlı bir ülke. Uzunca bir süredir bu şekilde süren bir durum söz konusu. Bunu tersine çevirmeye çalışıyoruz. Milli enerji maden politikamızın ana temel unsurlarından birisi de bu, yerlileştirme. Yani yerli kaynakları ve yerli teknolojileri insanımızın hizmetine sunma arzusundayız. Güçlü Türkiye olmak için bağımsız enerji kaynaklarına erişmemiz gerekiyor. İnşallah onu da hep birlikte başaracağız."

Fatih Dönmez, Aydın programı kapsamında bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyeceklerini ve sorunları çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Valilikteki programa AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ve AK Partili ilçe belediye başkanları da katıldı.

Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yeni petrol keşiflerini değerlendirdi Açıklaması
Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yeni petrol keşiflerini değerlendirdi Açıklaması
Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yeni petrol keşiflerini değerlendirdi Açıklaması
Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yeni petrol keşiflerini değerlendirdi Açıklaması
Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yeni petrol keşiflerini değerlendirdi Açıklaması
Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yeni petrol keşiflerini değerlendirdi Açıklaması
Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yeni petrol keşiflerini değerlendirdi Açıklaması
Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yeni petrol keşiflerini değerlendirdi Açıklaması

Hüseyin Aksoy, Fatih Dönmez, Enerji, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yeni petrol keşiflerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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