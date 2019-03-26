Bakan Dönmez: "Sondaj Gemisinden Bir İki Hafta İçerisinde Netice Alacağız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Akdeniz'de biliyorsunuz bir Fatih milli sondaj gemimiz var. O gemi şimdi 5 bin metreler civarında sondajına devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Akdeniz'de biliyorsunuz bir Fatih milli sondaj gemimiz var. O gemi şimdi 5 bin metreler civarında sondajına devam ediyor. İnşallah belki bir iki hafta içerisinde netice alacağız. Alamasak da havlu atmak yok." dedi.



Dönmez, partisince Bulancak ilçe meydanında düzenlenen mitingdeki konuşmasına, "Ben enerji bakanıyım. Enerjisi fazla olandan alıyorum, eksik olanlara dağıtıyorum. Benim görevim bu. Şimdi bu fazla enerjiyi kullanmama izin veriyorsanız bunu inşallah gittiğimiz yerlere sizin selamınızla birlikte enerjinizi de götüreceğiz." diye başladı.



Bulancak'ın henüz doğal gaz kullanmadığını, çok yakında kullanacağını anlatan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:



"O ocağı açıp hanımefendi çayı demlemek için ocağı çevirdiğinde gaz gelmişse bu kardeşiniz evinizde mutfakta demektir. Keza beyefendiler, aracına akaryakıt almak için bir istasyona yaklaştığında akaryakıtınız sorunsuz oluyorsa yine bu kardeşiniz orada demektir. Biz gelemesek de hizmetlerimizin gelmiş olması bizi memnun eder. Biz hakkın rızasına giden yolun halkın, sizin rızanızdan geçtiğine inanan bir nesilden geliyoruz. Dua edin. Bunları tabii biz bir çoğunu yurt dışından ithal ediyoruz. Başta doğal gaz ve petrol olmak üzere ama şimdi aramalarımızı, araştırmalarımızı yoğunlaştırdık. Akdeniz'de biliyorsunuz bir Fatih milli sondaj gemimiz var. O gemi şimdi 5 bin metreler civarında sondajına devam ediyor. İnşallah belki bir iki hafta içerisinde netice alacağız. Alamasak da havlu atmak yok. Siz kavli dua yapacaksınız, biz fiili duayla iştirak edeceğiz. Varsa bulacağız inşallah."



Dönmez, 2000'li yılların başında Türkiye'de sadece 5 büyükşehirde doğal gaz kullanıldığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:



"Bugün içinde Giresun'un da bulunduğu 81 ilde doğal gazı ulaştırmış olduk hamdolsun. Sayın Cumhurbaşkanımız, liderimiz dedi ki şöyle bir talimat verdi, 'batıda ne varsa doğuda da o olacak'. Yıl sonu itibariyle Hakkari dahil 81 ilin tamamına doğal gazı kavuşturduk. Türkiye'de 922 tane ilçe var, bunların da yarısından çoğu 510 yerleşim birimizi doğal gaz kullanıyor. Şimdi en yakın süre içerisinde inşallah Bulancak'a da bu sene kış gelmeden vereceğiz. Şu anda iç tesisatlarınızı yaptırmaya başlayın. Şebeke zaten büyük oranda bitmiş durumda. BOTAŞ'ın ana hattı da ihalesini yapmıştık. Maalesef yüklenici firma bir aksaklık oldu, yetiştiremedi. Şimdi ikmal inşaatını yapıyoruz. En kısa süre içerisinde ona da vereceğiz. OSB'mizin gaz beklentisi var, onu da inşallah tamamlayacağız. Giresun'a, Bulancak'a yakışır hangi hizmetler varsa biz onları getirmeye hazırız. Bizim partimiz başkası gibi yıkmaya, yakmaya gelmiyor. İktidara geldiği günden bu tarafa hizmet için ne varsa ulaştırdık. Bakın şu sahil yolunu, benden çok çilesini siz çektiniz. Sahil yolu bitti. 'Havaalanı' diyordunuz, havaalanı da geldi. Havaalanı artık halkın yolu oldu. Yolları böldük, milleti birbiriyle buluşturduk ama memleketi böldürmedik."



Seçime kısa bir süre kaldığını hatırlatan Dönmez, gittikleri her yerde adaylara ve projelere çok yoğun ilgi alaka olduğunu dile getirdi.



Dönmez, Bulancak Belediye Başkan Adayı Recep Yakar'ın, bugüne kadar yapılması gerekenlerin büyük bir kısmını bitirdiğini anlatarak, kendisine destek istedi.



"İstedikleri kadar ıslıklasınlar bu ezanlar susmayacak"



Ezan okunurken konuşmasına ara veren Dönmez, 8 Mart Kadınlar Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Bazıları, İstanbul'da olan İstiklal Caddesi'ne gidenler bilir. Orada onlar da toplandılar. İçinde CHP'li HDP'li siyasiler var. Adını bilmediğimiz bazı marjinal örgütlerin yöneticileriyle birlikte yürüyüş yaptılar. Yine o miting yürüyüşü esnasında yakında camide ezan okunmaya başladı. Ezan okununca ne oldu? Gördünüz değil mi? Islıklar başladı, düdükler başladı, onu protesto ettiler. Şimdi istedikleri kadar protesto etsinler, istedikleri kadar ıslık çalsınlar. Biz bunları daha önce gördük Gezi olaylarında, tencere tavada. Ellerine fırsat geçince bunu yine tekrarladılar. İstedikleri kadar ıslıklasınlar bu ezanlar susmayacak, bayrak inmeyecek Allah'ın izniyle."



Millet İttifakı'nda iki partiyi bildiklerini vurgulayan Dönmez, "Ama ilan etmedikleri baka partiler de var. Sonradan anladık ki gizli gizli görüşmüşler ortaklık yapmışlar. Birisi Pensilvanya'dan slogan talimatı alıyor, öbürü Kandil'den. Sonra da gelip İstiklal Caddesi'nde yürürken ezanı ıslıklıyorlar. O partilerin hiç birinin mitinginde ne bayraklara saygısı var, ne de İstiklal Marşı'na. Şimdi milleti kandırmaya çalışmasınlar. Millet bunların gerçek yüzünü gördüğü için zaten onlara dedi ki, 'siz istediğiniz kadar kendinize Millet İttifakıyız' deyin ama 'biz size Zillet İttifakı diyeceğiz' dedi. Milleti kandırmasınlar. İstiklal Caddesi'nde ezanı ıslıklayacaksın, buralarda miting yaparken ezan okununca da susacaksın. Bu millet artık bu yalanlara karnı tok. Çifte standartlık yapmayacaksın. Nasılsan öyle görüneceksin." diye konuştu.

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