Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez, Stk Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Bakan Dönmez, Stk Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

1 saat önce

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in toplantının yapıldığı salona gelmesi Bakan Dönmez'den ve katılımcılardan detay görüntüler ORDU - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, STK temsilcileriyle bir araya geldi.

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in toplantının yapıldığı salona gelmesi
Bakan Dönmez'den ve katılımcılardan detay görüntüler ORDU - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, STK temsilcileriyle bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:04 Kaynak: AA

Fatih Dönmez, Güncel
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