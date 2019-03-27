Bakan Dönmez, Stk Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in toplantının yapıldığı salona gelmesi Bakan Dönmez'den ve katılımcılardan detay görüntüler ORDU - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, STK temsilcileriyle bir araya geldi.

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in toplantının yapıldığı salona gelmesi

Bakan Dönmez'den ve katılımcılardan detay görüntüler ORDU - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, STK temsilcileriyle bir araya geldi.

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