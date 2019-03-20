Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez: "Şu Anki Petrol Fiyat Artışlarının Arz Yetersizliğinden Değil, Büyük Oranda...

Bakan Dönmez: "Şu Anki Petrol Fiyat Artışlarının Arz Yetersizliğinden Değil, Büyük Oranda...

16 dakika önce

Bakan Dönmez: "Şu anki petrol fiyat artışlarının arz yetersizliğinden değil, büyük oranda ambargolara bağlı olarak geliştiğini düşünüyoruz"

Bakan Dönmez:
Bakan Dönmez: "Şu anki petrol fiyat artışlarının arz yetersizliğinden değil, büyük oranda ambargolara bağlı olarak geliştiğini düşünüyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:38 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY, River Plate'e Sponsor oldu THY Pilot Arayışlarına Hız Verdi! İlanlar Haziran Ayında Yayınlanacak Cristiano Ronaldo, Saç Ekim Merkezi Açtı Ekrem İmamoğlu ile Turgay Güler Arasında Sert Tartışma!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 10:54:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez: "Şu Anki Petrol Fiyat Artışlarının Arz Yetersizliğinden Değil, Büyük Oranda...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]