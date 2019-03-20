Bakan Dönmez: "Şu Anki Petrol Fiyat Artışlarının Arz Yetersizliğinden Değil, Büyük Oranda...
16 dakika önce
Bakan Dönmez: "Şu anki petrol fiyat artışlarının arz yetersizliğinden değil, büyük oranda ambargolara bağlı olarak geliştiğini düşünüyoruz"
Bakan Dönmez: "Şu anki petrol fiyat artışlarının arz yetersizliğinden değil, büyük oranda ambargolara bağlı olarak geliştiğini düşünüyoruz"
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:38 Kaynak: AA
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