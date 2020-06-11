Bakan Dönmez: TAP'ın deniz geçişi tamamlandı - Son Dakika

Bakan Dönmez: TAP'ın deniz geçişi tamamlandı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güney Gaz Koridoru'nun son bölümü olan Trans Adriyatik Boru Hattı'nın (TAP) deniz geçişinin tamamlandığını duyurdu.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güney Gaz Koridoru'nun son bölümü olan Trans Adriyatik Boru Hattı'nın (TAP) deniz geçişinin tamamlandığını duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Türkiye ayağını Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ile tamamladığımız Güney Gaz Koridoru'nun son bölümü TAP'ın deniz geçişi tamamlandı. Enerjide merkez ülke rolümüzü pekiştirecek dev proje, Avrupa enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacak" dedi. ANKARA, -



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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