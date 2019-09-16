Bakan Dönmez: "TPAO günlük 50 bin varili geçerek son 20 yılın en yüksek üretimine ulaştı"
3 dakika önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) yurt içi petrol üretiminde günlük 50 bin varili geçerek son 20 yılın en yüksek üretimine ulaştığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:50 Kaynak: İHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) yurt içi petrol üretiminde günlük 50 bin varili geçerek son 20 yılın en yüksek üretimine ulaştığını açıkladı.
Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli kuruluşumuz TPAO yurt içi petrol üretiminde günlük 50 bin varili geçerek son 20 yılın en yüksek üretimine ulaştı. 'Bağımsız enerji güçlü Türkiye' anlayışıyla tüm kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
(İHA)
HDP önündeki eyleme katılan aileyi tehdit eden şüpheli tutuklandı Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesi Ağustos'ta 576 milyon TL fazla verdi Son Dakika: Aramco'yu vuran Husiler Suudi Arabistan'ı tehdit etti: Her an yeniden vurabiliriz Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: İstanbul'da etkili olacak