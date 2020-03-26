Bakan Dönmez: "Tüm sektörlerde önceliğimiz istihdamın korunması ve kesintisiz enerji arzıdır" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez: 'Tüm sektörlerde önceliğimiz istihdamın korunması ve kesintisiz enerji arzıdır' - Son Dakika Ekonomi

Bakan Dönmez: "Tüm sektörlerde önceliğimiz istihdamın korunması ve kesintisiz enerji arzıdır"

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kesintisiz enerji hizmetinin önemine vurgu yaparak, "Tüm sektörlerde önceliğimiz istihdamın korunması ve kesintisiz enerji arzıdır.

Bakan Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kesintisiz enerji hizmetinin önemine vurgu yaparak, "Tüm sektörlerde önceliğimiz istihdamın korunması ve kesintisiz enerji arzıdır. Bu kapsamda teknik, teknolojik, yasal ve bilimsel tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadelede vatandaşların ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamak için her alanda çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Salgının kontrol altında tutulması için evde kalmanın hayati önemde olduğunu ifade eden Dönmez, enerji alanında da birçok tedbir alındığını ifade etti.

Bakan Dönmez, hafta başından itibaren elektrik ve doğal gaz sektörüyle bugün de madencilik sektörü, sivil toplum kuruluşları ve sendika temsilcileriyle video konferanslar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Elektrik ve gazda hizmetler kesintisiz devam edecek

Vatandaşların evde kaldıkları süre boyunca elektrik ve doğal gaz hizmetlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla kesintisiz ve güvenli şekilde devam edeceğini vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Bunu sağlamak amacıyla bu hafta başında önce elektrik sektörümüzün temsilcileriyle çalışmalarımızı değerlendirdik. Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda devletimizin vatandaşlarımızın sağlığını korumak için yaptığı 'Evde Kal' çağrısının anlam kazanması için kesintisiz enerji hizmetinin önemine vurgu yaptık. Elektrik üretim, iletim, dağıtım ve arıza tespit-tamir süreçlerinin aksamadan devam etmesi için alınan önlemleri bir kez daha ele aldık. Yaptığımız çalışmalarla elektrik arzının sürekli ve sorunsuz sürdürülmesi için alacağımız yeni önlemlerle birlikte çalışmalarımıza hız verdik. Attığımız bu adımlar sayesinde elektrik arzı aksamadan sürecek."

Dönmez, elektrik sektörünün ardından doğal gaz sektörüyle görüşüldüğünü ve kesintisiz arz için atılan adımların gözen geçirildiğini belirtti.

Potansiyel arızaların kısa sürede ortadan kaldırılması ve sektör çalışanlarının güvenliği için Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tedbirlerin uygulanması konusunda kararlılığın hem elektrik hem de doğalgaz sektörüyle paylaşıldığını aktaran Dönmez, "Herkes bilsin ki vatandaşlarımızın ve sektör çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı bizler için her zaman ilk sırada olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Dönmez, madencilikte de çalışan sağlığı ve güvenliği adına bilimsel öneriler doğrultusunda atılan adımları işçi ve işveren temsilcileriyle birlikte ele almak için bir araya geldiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Madencilerimizin salgından etkilenmemeleri ve sağlıklarını korumaları adına aldığımız tedbirlerimize taviz vermeden devam ediyoruz. Görüşmemizde madencilerimizin taleplerini ele aldık ve çözüm yolları konusunda istişarelerde bulunduk. Sorunların çözümü konusunda işçi, işveren ve sendikalarla birlikte hareket ediyoruz. İşçimizin haklarını her şart ve koşulda korumaya devam edeceğiz. Tüm sektörlerde önceliğimiz istihdamın korunması ve kesintisiz enerji arzıdır. Bu kapsamda teknik, teknolojik, yasal ve bilimsel tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Kararlılığımızla Türkiye'nin enerjisi her zaman yüksek kalacak. Türkiye'nin enerjisi COVID-19'u yenmeye yeter."

Fatih Dönmez, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 06:32 Kaynak: AA

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