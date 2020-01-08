Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugün TürkAkım'da nihayete ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. TürkAkım bölgemizin istikrarına katkı sunan, uluslararası enerji piyasalarına sürdürülebilirlik kazandıran stratejik bir proje, Karadeniz derinliklerine atılmış tarihi bir imzadır. İnanıyorum ki TürkAkım'ı başarı ile nihayete erdirdiğimiz gibi Akkuyu nükleer güç santralini de söz verdiğimiz şekilde devreye alacağız" dedi.



TürkAkım Projesi'nin açılış töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, projenin önemine değinerek, "Geçen yıl İstanbul'da TürkAkım deniz bölümü töreninde bir aradaydık. İki ülke o gün dünyaya güçlü bir mesaj verdi. Her türlü engellemeye rağmen karşılıklı güven, güçlü iradenin önünde hiçbir gücün duramayacağını göstermiş oldu. Bugün TürkAkım'da nihayete ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. TürkAkım bölgemizin istikrarına katkı sunan, uluslararası enerji piyasalarına sürdürülebilirlik kazandıran stratejik bir proje, Karadeniz'in derinliklerine atılmış tarihi bir imzadır. TürkAkım gelişmenin, ilerlemenin ve üretimin olmazsa olmazı enerjinin vizyon projelerinden birisidir. Proje ile taşınacak 31.5 miyar metreküp doğalgaz milyonlarca insanın yaşam kalitesine katkı sağlayacaktır. Gazın 15.75 milyar metreküpü Türkiye'de kalacak, diğer yarısı ise Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacak" ifadelerini kullandı.



"Akkuyu nükleer güç santralini de söz verdiğimiz şekilde devreye alacağız"



Projenin detaylarına da paylaşan Bakan Dönmez, "Kara inşaatında kullanılan malzemelerin yüzde 98'i yurt içi üreticilerden temin edildi. TürkAkım doğudan batıya, kuzeyden güneye kadar her vatandaşımıza temas edecek, yaşamlarının bir parçası olacak. Anadolu coğrafyası yüzyıllar boyu en önemli ticaret yollarına ev sahipliği yaptı. 21. yüzyılda Anadolu coğrafyası bu kez doğu ile batıyı enerji ile birbirine bağlıyor. Yaklaşık 1.5 yıl önce enerjinin İpek Yolu TANAP'ı tamamladık. Bugün TürkAkım ile enerjide merkez ülke olma hedefine biraz daha yaklaşıyoruz. TürkAkım kara kısmını bir yılda kısa sürede tamamlayarak vanaları açılmaya hazır hale getirdik. TürkAkım ile kazanan sadece Türkiye ve Rusya değil, Avrupa'da yaşayan milyonlar da bu projeden istifade edecek. İnanıyorum ki TürkAkım'ı başarı ile nihayete erdirdiğimiz gibi Akkuyu nükleer güç santralini de söz verdiğimiz şekilde devreye alacağız. Ülkemizin yarım asırlık enerji hikayesinin köşe taşı olan Akkuyu gurur abidelerimizden birisi olacak" dedi.



"Hatta zamanından daha erken devreye giriyor"



Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak ise, "Yoğun ve başarılı bir çalışma sayesinde Rus ve Türk tarafı ve ilgili şirketlerin çalışmasıyla en kısa sürede bu projeyi hayata geçirmiş olduk. Hatta zamanından daha erken devreye giriyor. Türk dostlarım amaca dönük çalışmalar yürüttüler. Tüm problemleri çözmek için ellerinden geleni yaptılar. Rusya'dan Türkiye'ye Karadeniz üzerinden ve sonra Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatını doğrudan gerçekleştirecek bir güzergahı kurmuş olduk. Bu öncü bir proje, sadece Türkiye'nin enerji piyasasını değil, güney ve güneydoğu enerji piyasaları güvenliğini sağlayacak. Bir de doğalgaz hem güvenilir, temiz, erişimi kolay bir yakıt. Rusya da bu enerji kaynağına sahip. Bu konuda ciddi bir altyapıya sahibiz. Yıllar boyu bu yakıtı Türkiye ve Avrupa'ya ulaştırmaktayız. Bu da Rusya'nın güvenilir bir ortak olduğunu gösteriyor. Proje ülkemizi daha da yakınlaştıracak ve dost kılacak" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL