- Bakan Dönmez TürkAkımı projesinin yıl sonuna kadar biteceğini açıkladı

Bakan Dönmez TürkAkım Projesi'nin şantiye sahasını gezdi

Bakan Dönmez: "Bu yıl sonuna kadar projeyi bitirmiş olacağız"

KIRKLARELİ - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kırklareli'nin Vize İlçesinde TürkAkım Projesi'ne yönelik yaptığı açıklamada, bir aksilik olmazsa bu yıl sonuna kadar projenin bitirileceğini söyledi.

Kırklareli'nin Vize İlçesine gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilçedeki Rus doğal gazını Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım Projesi'nin şantiye sahasında incelemelerde bulundu.

Dönmez, toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, Türkiye ve Avrupa açısından enerji güvenliğine büyük katkı sağlayacağı öngörülen TürkAkım sahasında teknik incelemede bulunmak üzere Kırklareli'nde bulunduğunu söyledi.

"Bu yıl sonuna kadar projeyi bitirmiş olacağız"

Bakan Dönmez açıklamasında, "İlgili çevre ve orman mevzuatına göre gerekli izinler alındı ve geçtiğimiz Aralık ayında ihalesi tamamlanarak sözleşme imzalandı. 1 yıl içerisinde de tamamlanması öngörüldü. İnşallah bir aksilik olmazsa bu yıl sonuna kadar projeyi bitirmiş olacağız. TürkAkım iki hattan oluşuyor. Karadeniz boyunca iki hat geliyor. Hatların ikisi de Kıyıköy'de karaya çıkıyor. Bir tanesi bizim iç hatlarımıza ulusal iletim ağımıza bağlanıyor, diğeri de Bulgaristan sınırına uzanan bir güzergah takip ediyor. Bulgaristan üzerinden Sırbistan üzerinden Avrupa'ya giden bir güzergah söz konusu. Bu projede Türkiye toprakları içerisinde yer alan ikinci hatta GAZPROM ile BOTAŞ'ın bir ortaklığı da söz konusu. Her iki hat da inşallah bir aksilik çıkmazsa aralık ayı içerisinde tamamlanmış olacak" diye konuştu.