Bakan Dönmez: Türkali-2'de günlük 2,6 milyon metreküplük gaz akışını yakaladık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katıldı. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde gerçekleşen Zirve'ye, Bakan Fatih Dönmez'in yanı sıra Bulgaristan Eski Çevre Bakanı, Avrupa İklim Vakfı Asil Üyesi, Avrupa Bina Performans Enstitüsü Başkanı Julian Popov, bürokratlar ve sektör temsilcileri katıldı. Oturumda, enerji dönüşüm stratejileri ile ilgili bilgi ve gelişmeler aktarıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, YEKA RES-3'ün başvurularının 31 Mayıs'ta, YEKA GES-4'ün başvurularının 21 Haziran 'da alınmaya başlanacağını duyurarak, "Son dönemde enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan hızlı artış bir kez daha gösterdi ki yerli kaynaklara dayanmayan bir sistemde enerji bağımsızlığından söz edemeyiz. Bugün enerji kurulu gücümüzün yüzde 65'i yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanıyor. Yenilenebilir enerjide ise adeta bir Türkiye baharı yaşanıyor. YEKA'larla başladığımız ve Mini YEKA'larla sürdürdüğümüz süreç, yenilenebilir enerjinin dinamosu olmuş durumda. Bugüne kadar YEKA'larla 4 bin 250 megavatlık yarışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki dönem 2 bin 750 megavatlık yeni yarışmalarla inşallah 7 bin megavata ulaşacağız. YEKA RES-3'ün başvurularını 31 Mayıs'ta, YEKA GES-4'ün başvurularını 21 Haziran'da almaya başlayacağız. Başvuruların hemen ardından da yarışmalarımızı hızlı bir şekilde yapacağız" diye konuştu. "3 MİLYON METREKÜPE KADAR ÇIKABİLECEĞİMİZİ GÖRDÜK"Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük Karadeniz gazının 2023 yılında milletle buluşması için masa başında ve sahada hummalı bir çalışma yürütüldüğünü belirten Fatih Dönmez, "Ben de bizzat her ay sahaya giderek projemizi yerinde ekibimizle inceliyorum. Yarın da inşallah Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey ile Filyos'ta olacağız. Sahadaki son gelişmeleri Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile birlikte yerinde inceleyeceğiz. Şu ana kadar her şey belirlediğimiz takvim çerçevesinde ilerliyor. İnşallah önümüzdeki yıl vatandaşlarımız Karadeniz gazıyla buluşacak. Karadeniz gazını mutfağında kullanacak. Geçtiğimiz aylarda tedarikine başladığımız su altı borularının temininde son aşamadayız. İnşallah gelecek ay gibi en geç bütün borular Filyos'a inmiş olacak. Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra temmuzda da boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı vurmuş olacağız inşallah. Borular 2 bin 200 metre su derinliğinden geçecek ve toplamda da 170 km uzunluğunda olacak. Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularındaki akış testlerini tamamladık. Türkali-1'de günlük 1,7 milyon metreküp, Türkali-2'de günlük 2,6 milyon metreküplük gaz akışını yakaladık. Testlerimiz sonucu kuyu başına günlük ortalama 3 milyon metreküpe kadar çıkabileceğimizi gördük" dedi. "5 YILLIK DÖNEMDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNE 6 MİLYAR 447 MİLYON YATIRIM YAPTIK"Petrol ve doğalgazda hem artan talep hem de yükselen fiyatlar, maliyetler üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturduğunu ifade eden Dönmez, "Pandemi sonrası yaşanan hızlı toparlanmaya ilaveten küresel çapta yaşanan kuraklık ve Rusya- Ukrayna savaşı da doğal gaza olan talebin sıçramasına neden oldu. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımızı 2017'de ilan etmiştik. Son 5 yıllık döneme baktığımızda enerji verimliliğine toplamda 6 milyar 447 milyon dolar yatırım yaptık. Toplamda 1,56 milyar dolarlık bir tasarruf sağladık. Bu tabi kümülatif bir tasarruf olacağı için tasarruf miktarı her yıl üzerine koyarak daha da artacak" diye konuştu.

"ŞİRKETE TOPLAM 3 MİLYON 236 BİN 666 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ"Bakan Dönmez, Isparta'da yoğun kar yağışından dolayı yaşanan elektrik sorununu hatırlatarak, "Bizler de olayın akabinde Isparta'ya intikal ettik ve bütün çalışmaları yerinde koordine ettik. O gün yaptığımız açıklamada da konunun derinlemesine araştırılacağını belirtmiştik. Yapılan tetkikler sonucu, bölgenin dağıtım şirketi Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin gerekli iyileştirme, yenileme ve kapasite artırımı yatırımlarını zamanında yapmadığını tespit ettik. Şirkete toplamda 3 milyon 236 bin 666 liralık idari para cezası kesildi. Ayrıca vatandaşlarımızın mağduriyetinden kaynaklı durumlar için de tahkikatlar yapıldı. Uzun süreli kesintiler ve olaydan hemen sonra vatandaşlarımızın kullandıkları elektrikli araçların zarar görmesinden dolayı, gereken bütün tazminatların şirket tarafından ödenmesine karar verildi. Ayrıca her bir aboneye 109 lira, diğer abone gruplarına göre ise bağlantı gücüne göre bin 307 liraya kadar ödeme yapılacak. Vatandaşlarımız ilgili dağıtım şirketine başvurarak söz konusu bedeli şirketten alabilecek. Burada şirket toplam 15 milyon 583 bin 459 lira tutarında tazminat ödeyecek" ifadelerini kullandı.