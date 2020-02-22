Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması (1) ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 7. Anadolu Güneşi Elektrik Üretim Konferansı'na katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Mini YEKA yarışmalarımız için şartname ve sözleşme taslağı hazırlıklarımızı tamamladık. Bu hususta Meclis'imizde bekleyen yasa değişikliği tamamlanacak. İnşallah yakın zamanda Resmi Gazete'de yarışma ilanını yayımlayacağız ve 2020'nin ilk yarısında ilk yarışmamızı gerçekleştireceğiz."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: " Türkiye, bugün yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da altıncı, dünyada on üçüncü sıraya yerleşti. Güneş enerjisinde ise Türkiye çok büyük bir mesafe kat etti. 10 yıl öncesine kadar güneş enerjisi kurulu gücümüz sıfır iken bugün 6 bin 32 megavat seviyesine geldik."