Son Dakika › Güncel › Bakan Dönmez: 'Türkiye'de en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını... - Son Dakika
Bakan Dönmez: "Türkiye'de en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını...
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlıkta düzenlenen "Enerjide Arama Buluşmaları: Hidrojen" programına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:12 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlıkta düzenlenen "Enerjide Arama Buluşmaları: Hidrojen" programına katıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: " Türkiye'de en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını hedefliyoruz"
Son Dakika Getir'e yurt dışından 38 milyon dolarlık yatırım Ali Koç, Şenol Güneş'in elini sıktı mı? İşte olayın aslı Yetişkin film yıldızı Johnny Sins'ten Türkiye'ye yönelik yeni bir proje geliyor Ali Koç: Kumpas davası Fenerbahçe'nin değil, Türkiye'nin davası