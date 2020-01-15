Bakan Dönmez: "Türkiye'de en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: 'Türkiye'de en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını... - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Türkiye'de en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını...

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlıkta düzenlenen "Enerjide Arama Buluşmaları: Hidrojen" programına katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlıkta düzenlenen "Enerjide Arama Buluşmaları: Hidrojen" programına katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: " Türkiye'de en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını hedefliyoruz"

Bakan Dönmez: Türkiye'de en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını...

Fatih Dönmez, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:12 Kaynak: AA
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