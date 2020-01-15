Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlıkta düzenlenen "Enerjide Arama Buluşmaları: Hidrojen" programına katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: " Türkiye'de en geç 2021 sonunda dağıtım hatlarına ilk hidrojen girişinin olmasını hedefliyoruz"