Üye Girişi
Bakan Dönmez, Türkiye ile Angola arasında düzenlenen KEK 2. Toplantısı'na video konferansla katıldı - Son Dakika

Bakan Dönmez, Türkiye ile Angola arasında düzenlenen KEK 2. Toplantısı'na video konferansla katıldı

07.07.2021 19:17

Bakan Dönmez, Türkiye ile Angola arasında düzenlenen KEK 2. Toplantısı'na video konferansla katıldı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ile Angola arasında düzenlenen Karma Ekonomik Komisyon 2. Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı.

Bakan Dönmez, Türkiye ile Angola arasında düzenlenen KEK 2. Toplantısı'na video konferansla katıldı

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ile Angola arasında düzenlenen Karma Ekonomik Komisyon 2. Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlık binasından Türkiye-Angola Karma Ekonomik Komisyon 2. Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Dönmez, konuşmasında Türkiye'nin Angola ile ilişkilerinin her alanda geliştirmeye büyük önem atfettiğini dile getirerek son dönemde gündeme gelen üst düzey ziyaretler ve etkinliklerin iki ülke ilişkilerinin mükemmel düzeyde seyrettiğinin göstergesi olduğunu aktardı.

Bakan Dönmez, Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenço'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'un davetlisi olarak Türkiye ziyaret etmesinden büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Lourenço'nun ziyaretinin hemen öncesinde KEK Toplantısının yapılmış olması ve ekonomik iş birliği konularının bütün yönleriyle ele alınması, söz konusu ziyaretin daha verimli geçmesine büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Türkiye olarak iş birliği yapılan her ülkede kazan-kazan esasına göre hareket ettiklerini belirten Bakan Dönmez, "Afrika Stratejimizin uygulanmaya başladığı 2003 yılından günümüze kadar, kıta ile ilişkilerimizi çok boyutlu bir şekilde geliştirmeyi amaçladık" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Afrika'da yatırımlarının piyasa değerinin 6 milyar dolara, Türk müteahhitlerinin kıta genelinde üstlendikleri projelerin sayısının bin 500'ü, ekonomik büyüklüğünün ise 70 milyar doları aştığını söyleyen Bakan Dönmez, "Halihazırda Afrika'nın 42 ülkesinde Büyükelçiliğimiz, 26 ülkesinde ise Ticaret Müşavirliğimiz bulunmaktadır. Milli havayolu şirketimiz Türk Hava Yolları kıta genelinde 58 noktaya uçmaktadır" dedi.

Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacmi

2003 yılında Türkiye-Afrika Ticaret hacmi 5,4 milyar dolar seviyesindeyken, 2020 yılına gelindiğinde korona virüs salgını göz önüne alınarak söz konusu hacmin 25,4 milyar dolara ulaştığını ifade eden Dönmez, "Aynı süre zarfında, Türkiye'nin Afrika'ya ihracatı 2,1 milyar dolardan 15,2 milyar dolara seviyesine çıkmıştır. Kıtadan yaptığımız ithalat ise 3,3 milyar dolardan 10,1 milyar dolar seviyelerine yükselmiştir" değerlendirmesini yaptı.

"2020 yılında ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminin 250 milyon dolar olduğu görülmektedir"

Türkiye ile Angola'nın ticari ve ekonomik ilişkilerinin de son dönemde hızla geliştiğinin altını çizen Bakan Dönmez, "2020 yılı ticaret rakamlarımıza baktığımızda, ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminin 250 milyon dolar olduğu görülmektedir. Bu rakamın 183 milyon dolar kadarı Türkiye'nin Angola'ya ihracatından, 67 milyon dolar kadarı ise Angola'nın Türkiye'ye ihracatından müteşekkildir. Yapacağımız ortak çalışmalarla, ikili ticaretimizin dengeli şekilde daha da artırılmasını arzu ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Angola'da Türk müteahhitler tarafından 809 milyon dolarlık 5 proje hayata geçirildi

Bugüne kadar Türk müteahhitlerin Angola'da toplam 809 milyon dolar değerinde 5 proje hayata geçirdiklerinin bilgisini veren Dönmez, "Yeni projeler de hala gündemdedir. Angola'nın kalkınma hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda altyapı ve üstyapı projelerine önemli katkılar yapabileceğimizi değerlendiriyoruz" dedi.

Angola'da yatırım yapmaya ilgi duyan Türk iş adamı sayısının her geçen gün arttığını dile getiren Dönmez, başta demir-çelik, gıda, eczacılık, gübre üretimi, tekstil gibi sektörler olmak üzere Türk yatırımcıların Angola'da faal olduklarını, ilerleyen dönemde önemli yatırımları da hayata geçirmelerini beklediğini ifade etti.

Toplantıda birçok alanda iş birliğinin geliştirilebilmesi için alınacak tedbirler ve projeler değerlendirildi

İki ülkenin teknik ekiplerinin iki günden ticari ve ekonomik ilişkilerin gündeminde yer alan konuları enine boyuna tüm detayları ile ele aldıklarını söyleyen Dönmez, "KEK Toplantısı sırasında iki ülkenin teknik heyetleri ticaret, yatırım, müteahhitlik, enerji ve madencilik, eğitim, mesleki eğitim, burslar, sanayi, KOBİ'ler, esnaf ve sanatkarlar, standardizasyon, bilim ve teknoloji, gençlik ve spor, tarım, hayvancılık, su yönetimi, ormancılık, kültür, turizm, çevre ve şehircilik ve ulaştırma alanlarında iş birliğinin geliştirilebilmesi için alınabilecek tedbirleri ve projelerini değerlendirmişlerdir" diye konuştu.

Türk ve Angola özel sektörlerini bir araya getiren etkinliklerin organize edilmesinden memnuniyet duyduklarına işaret eden Dönmez, ilerleten dönemde artan şekilde benzer etkinlikleri düzenlemeyi ve iş insanlarını bir araya getirmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Toplantıda, ekonomik iş birliğinin hak ettiği seviyelere taşınması için önem arz eden anlaşmalar olduğunu aktaran Dönmez, bunlardan ilk akla gelenlerin Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması ve Gümrük Konularında İdari Yardım Anlaşması olduğunu söyledi.

"Doğrudan seferlerin başlamasıyla Türkiye-Angola ticaret ve yatırım ilişkilerinin önemli bir ivme kazanacağına inanıyoruz"

THY'nin Angola'ya yolcu ve kargo seferi dünzelemesine imkan tanıyacak Hava Ulaştırma Anlaşmasının da Cumhurbaşkanı Lourenço'nun ziyareti vesilesiyle imzalanmasını beklediklerinin altını çizen Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"Doğrudan seferlerin başlamasıyla Türkiye-Angola ticaret ve yatırım ilişkilerinin önemli bir ivme kazanacağına inanıyoruz. Çünkü THY'nin Afrika'ya 60'a yakın doğrudan uçuşları var. Bu destinasyonun bulunduğu ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkilerin hızla arttığını gözlemliyoruz.

Benzer şekilde, iki ülke gündeminde olup da henüz imzalanmamış KOBİ'ler, savunma sanayii, eğitim, gençlik ve spor gibi birçok alandaki iş birliği anlaşmalarının da bir an önce imzalanarak yürürlüğe girmesi hususunda KEK Toplantısında mutabık kaldık. Ayrıca standardizasyon, kalibrasyon, uygunluk değerlendirme, tarım, balıkçılık, denizcilik alanlarındaki anlaşmaları da önümüzdeki dönem için planlıyoruz."

Enerji ve madenler konusunda Angola'nın doğal kaynakları ile Türkiye'nin tecrübesi

Enerji ve madenler konusunda Angola'nın doğal kaynakları ile Türkiye'nin tecrübesinin iki ülke arasında yüksek bir iş birliği potansiyeline işaret ettiğine dikkati çeken Dönmez, "Bu bağlamda, petrol ve petrol ürünlerinin ticareti, sıvılaştırılmış doğal gaz ticareti, elektrik üretim, iletim ve dağıtımı, enerji tesislerinin bakımı ve modernizasyonu alanlarında ülkelerimiz arasında önemli iş birliklerinin hayata geçirilebileceğini düşünüyoruz" dedi.

TİKA eliyle yürütülen iş birliğinin daha ileri taşınması

İş birliklerinin sadece bununla sınırlı olmadığını belirten Dönmez, TİKA eliyle yürütülen iş birliğinin daha ileri taşınması ve Angola'nın öncelikleri ile TİKA'nın imkanları doğrultusunda yeni projeler geliştirilmesinin de anlaşma sağlanan konular arasında yer aldığını aktardı.

Bakan Dönmez, Türkiye ile Angola arasında düzenlenen KEK 2. Toplantısı'na video konferansla katıldı
Bakan Dönmez, Türkiye ile Angola arasında düzenlenen KEK 2. Toplantısı'na video konferansla katıldı
Bakan Dönmez, Türkiye ile Angola arasında düzenlenen KEK 2. Toplantısı'na video konferansla katıldı
Bakan Dönmez, Türkiye ile Angola arasında düzenlenen KEK 2. Toplantısı'na video konferansla katıldı
Bakan Dönmez, Türkiye ile Angola arasında düzenlenen KEK 2. Toplantısı'na video konferansla katıldı

Fatih Dönmez, Türkiye, Enerji, Angola, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Dönmez, Türkiye ile Angola arasında düzenlenen KEK 2. Toplantısı'na video konferansla katıldı - Son Dakika


Son Dakika

Mostafa Mohamed, Radamel Falcao'ya formayı kaptırmamak için Mısır Milli Takımı'na gitmedi 19:08 Mostafa Mohamed, Radamel Falcao'ya formayı kaptırmamak için Mısır Milli Takımı'na gitmedi Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü 18:58 Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü 511 milyon lirayla firar eden Tosuncuk'un cebinden 70 Brezilya Reali çıktı 17:54 511 milyon lirayla firar eden Tosuncuk'un cebinden 70 Brezilya Reali çıktı
Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor 17:26 Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak 17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak Sabah kahvaltıya oturan kişinin ikiye böldüğü ekmeğin içinden kocaman ip çıktı 17:05 Sabah kahvaltıya oturan kişinin ikiye böldüğü ekmeğin içinden kocaman ip çıktı
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: 16:29 Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi Sapanca'da vahşice öldürülen iki kişinin, yabancı uyruklu karı koca olduğu tespit edildi 15:22 Sapanca'da vahşice öldürülen iki kişinin, yabancı uyruklu karı koca olduğu tespit edildi

Son Dakika Haberleri
17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
17:41 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı
17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı
17:25 Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
17:18 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak
16:59 F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
16:44 Son Dakika: Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi
16:32 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
16:28 Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı
Kınalarını yaptılar! İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal hayatlarını birleştiriyor Kınalarını yaptılar! İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal hayatlarını birleştiriyor         
19:14
Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı         
19:00
İtalya-İspanya maçında yaptığı hatayla tepki çeken spiker Levent Özçelik'e Galatasaray'dan destek geldi İtalya-İspanya maçında yaptığı hatayla tepki çeken spiker Levent Özçelik'e Galatasaray'dan destek geldi         
18:08
Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı         
17:53
Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı         
17:24
Meyve suyu üretim tesisinde mide bulandıran görüntüler! Vişneleri ayakkabılarıyla çiğnedi Meyve suyu üretim tesisinde mide bulandıran görüntüler! Vişneleri ayakkabılarıyla çiğnedi         
17:10
Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz         
16:33
3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar         
15:38
Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu         
15:13
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti         
14:28
Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı         
13:06
Anonymous'tan Akbank iddialarına yanıt: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz Anonymous'tan Akbank iddialarına yanıt: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz         
11:39
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 19:51:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Dönmez, Türkiye ile Angola arasında düzenlenen KEK 2. Toplantısı'na video konferansla katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement