Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 'in konuşması (6) ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı"nda konuştu. (6)

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