Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez: "Türkiye'nin 32 yıllık bir doğal gaz dağıtım birikimi var"
Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: 'Türkiye'nin 32 yıllık bir doğal gaz dağıtım birikimi var' - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Türkiye'nin 32 yıllık bir doğal gaz dağıtım birikimi var"

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması (6) ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı"nda konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması (6) ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı"nda konuştu. (6)

Bakan Dönmez: Türkiye'nin 32 yıllık bir doğal gaz dağıtım birikimi var

Fatih Dönmez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak
Rusya açıkladı: Putin, Erdoğan'la Türkiye ziyaretinin tarihi konusunda anlaştı Vergi dairesi saldırısı davasında savcı mütalaasını açıkladı Son dakika: Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 19:43:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez: "Türkiye'nin 32 yıllık bir doğal gaz dağıtım birikimi var"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]