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Bakan Dönmez: "Türkiye'nin 32 yıllık bir doğal gaz dağıtım birikimi var"
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması (6) ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı"nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:05 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması (6) ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı"nda konuştu. (6)
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