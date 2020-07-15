Bakan Dönmez: "Türkiye'nin enerjisi darbelere geçit vermiyor" - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Türkiye'nin enerjisi darbelere geçit vermiyor"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türk milletinin 15 Temmuz'da vatanı hainlere teslim etmediğini belirterek, "Bizler de milletimizin bu kahraman duruşundan ilham alarak bakanlığımızın binasına 'Türkiye'nin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez' sloganıyla ışıklı bir animasyon yansıttık.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türk milletinin 15 Temmuz'da vatanı hainlere teslim etmediğini belirterek, "Bizler de milletimizin bu kahraman duruşundan ilham alarak bakanlığımızın binasına 'Türkiye'nin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez' sloganıyla ışıklı bir animasyon yansıttık. 20 bin lümen lazer projeksiyon, 7 lazer ve 106 parça ışık kullanıldı. Nerede olursak olalım, zaman ve mekan farketmez. Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek." dedi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Dönmez, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yılı dolayısıyla bir dizi program düzenlediklerini söyledi.

İlk olarak 15 Temmuz şehidi Cuma Dağ'ın adı verilen MTA Cuma Dağ Tarih ve Tabiat Müzesi'ni ziyaret ettiklerini dile getiren Dönmez, "Şehidimizin adına yakışır bir yer olması için incelemelerde bulunduk. Cuma Dağ, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde darbecilere karşı direnirken atılan bombalar sonucu şehadet mertebesine erişti. Cuma kardeşimizle birlikte 251 şehidimiz ay yıldızlı bayrağımız göklerden hiç inmesin, ezan-ı Muhammedi kıyamete kadar bu semalarda yankılansın diye canlarını feda etti." diye konuştu.

Dönmez, 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin dört bir yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla halkın, top, tüfek ve her türlü teçhizatla nefret kusan hainlere geçit vermediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, yüzyıllar geçse de asla unutulmayacak bir ihanet hareketiydi. Can verdik, şehitler verdik ancak bu cennet vatanı hainlere teslim etmedik. O gece şehadete eren vatan evlatlarından Allah razı olsun. Bizler de milletimizin bu kahraman duruşundan ilham alarak bakanlığımızın binasına 'Türkiye'nin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez' sloganıyla ışıklı bir animasyon yansıttık. 20 bin lümen lazer projeksiyon, 7 lazer ve 106 parça ışık kullanıldı. Biz şu mesajı vermek istedik burada; ne 15 Temmuz'u ne de o gece yitirdiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Sadece Ankara'da değil, geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Hidroelektrik Santralimizin duvarlarına da benzer bir uygulamayı yansıttık. Nerede olursak olalım, zaman ve mekan fark etmez. Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek. BOREL için de 15 Temmuz'a özel bir tasarım hazırlandı. Sınırlı sayıda özel olarak üretilen dezenfektanlar ücretsiz, hatıra amaçlı dağıtılacak."

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 00:23 Kaynak: AA

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