Bakan Dönmez: "Türkiye'nin ilk entegre güneş fabrikası inşaası hızla ilerliyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: 'Türkiye'nin ilk entegre güneş fabrikası inşaası hızla ilerliyor' - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Türkiye'nin ilk entegre güneş fabrikası inşaası hızla ilerliyor"

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 7. Anadolu Güneşi Elektrik Üretim Konferansı'na katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması

Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 7. Anadolu Güneşi Elektrik Üretim Konferansı'na katıldı.

Bakan Dönmez: Türkiye'nin ilk entegre güneş fabrikası inşaası hızla ilerliyor

Fatih Dönmez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:53 Kaynak: AA
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