Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Jeotermal enerjide Avrupa 1'inciliği ve dünya 4'üncülüğü konumundayız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Jeotermal enerjide Avrupa 1'inciliği ve dünya 4'üncülüğü konumundayız" diye konuştu.

Türkiye, yenilenebilir enerji kullanımının giderek yaygınlaştığı ve Avrupa ve dünya ülkelerinde önemli sıralara ilerledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında yerli ve yenilenebilir enerji kullanımını teşvikte önemli adımlar atıldığını belirtti.

Türkiye'nin yenilenebilir enerjinin teşvik edilmesi ile Avrupa ve Dünya'da önemli sıralarda yer alındığını aktaran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Milli Enerji ve Maden Politikamızın kalbi olarak gördüğümüz yerli ve yenilenebilir enerji ısrarımızda önemli adımları ardı ardına atıyoruz. Türkiye olarak yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 12'nci konumdayız. Yine jeotermal enerjide Avrupa 1'inciliği ve dünya 4'üncülüğü; hidroelektrikte Avrupa 2'nciliği ve dünya 9'unculuğa sahibiz. Son yıllarda büyük bir aşama kaydettiğimiz güneş enerjisinde, rüzgarda ve biokütlede ise Avrupa 8'incisi konumundayız" değerlendirmesinde bulundu.

"Rüzgar enerjisi kurulu gücümüzü 10 bin megawattın üzerine çıkarmayı Ağustos sonu itibariyle başardık"

Yenilenebilir enerji ürünü olan rüzgar enerjisinin ağustos ayında 10 bin megavatın (MW) üzerine çıktığını belirten Bakan Dönmez, "Tüm dünyada önemi giderek artan rüzgar enerjisi adına önemli bir aşama daha kaydettik. Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir enerji diyerek attığımız adımlarla rüzgar enerjisi kurulu gücümüzü 10 bin MW'ın üzerine çıkarmayı Ağustos sonu itibariyle başardık. Böylece ülkemizin potansiyeline yakışır şekilde, rüzgar kurulu gücünde 10 bin MW'ı aşan dünyadaki 10 ve Avrupa'daki 5 ülke arasına girdik. İnanıyorum ki toplam kurulu gücümüzün yüzde 10.2'sine denk gelen rüzgar enerjisi santrallerimiz giderek daha güçlü dönecek. 1998'de İzmir'de ilk rüzgar türbinin kurulmasıyla başlayan rüzgar enerjisi hikayemizi teşvikler ve YEKA projelerimizle geliştirdik. 2002'de sadece 19 MW olan rüzgar kurulu gücünde 526 katlık devasa bir artış sağladık" ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerjinin artırılmasına yönelik tesislerin artırılmasını ve büyütülmesini hedeflediklerinin altını çizen Dönmez, "Bugün, ülkemizde yerli RES ekipmanı üreten 16 tesisimiz bulunuyor. Bu tesislerle yenilenebilir enerji teknolojilerinde merkez olmak için her geçen gün daha da büyüyoruz. 15 bin kişiye istihdam sağlayan, 12 milyon hanenin elektrik tüketimini karşılayan ve senelik 5,8 milyar metreküplük doğal gaz ithalatını engelleyen rüzgar enerjimiz ile; üretim, istihdam ve cari açığın kapanması için büyük bir destek sağlıyoruz. Türkiye'nin geleceği ve doğamızın korunması için de dönüştürücü bir role sahip olan RES'ler sayesinde 12,5 milyon ton karbondioksit salımını engelliyoruz. Yenilenebilir enerjinin dönüştürücü ve öncü gücüyle enerjide merkez ülke Türkiye hedefimize ilerlemeyi sürdüreceğiz" dedi. - ANKARA