Son Dakika Haberleri: Bakan Dönmez: "Türkiye'nin tehditlere boyun eğerek Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım atmasını...
Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez: 'Türkiye'nin tehditlere boyun eğerek Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım atmasını... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Dönmez: "Türkiye'nin tehditlere boyun eğerek Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım atmasını...

7 saat önce

Bakan Dönmez: "Türkiye'nin tehditlere boyun eğerek Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım atmasını ummak boş bir beklentidir.

Bakan Dönmez:

Bakan Dönmez: " Türkiye'nin tehditlere boyun eğerek Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım atmasını ummak boş bir beklentidir. Türkiye olarak Doğu Akdeniz yetki alanları ile ilgili tavrımızı gerek açıklamalarımızla, gerekse sahadaki faaliyetlerimizle net bir şekilde ortaya koymaktayız. Konuya yaklaşımımız her zaman Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının bir gerginlik değil, barış ve istikrar unsuru haline gelebilmesi yönündedir." - ANKARA

Doğu Akdeniz, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:46 Kaynak: İHA
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