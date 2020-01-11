Bakan Dönmez: "Türkiye'nin tek çinko metal üretimini yapacak tesisimizin hayırlar getirmesini... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Dönmez: 'Türkiye'nin tek çinko metal üretimini yapacak tesisimizin hayırlar getirmesini... - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Türkiye'nin tek çinko metal üretimini yapacak tesisimizin hayırlar getirmesini...

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kürsüye çıkışı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması (1) SİİRT - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kürsüye çıkışı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması (1) SİİRT - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi Temel Atma Töreni'ne katıldı. (1)

Bakan Dönmez: Türkiye'nin tek çinko metal üretimini yapacak tesisimizin hayırlar getirmesini...

Fatih Dönmez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:04 Kaynak: AA
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