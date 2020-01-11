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Bakan Dönmez: "Türkiye'nin tek çinko metal üretimini yapacak tesisimizin hayırlar getirmesini...
6 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kürsüye çıkışı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması (1) SİİRT - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi Temel Atma Töreni'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:04 Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kürsüye çıkışı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması (1) SİİRT - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi Temel Atma Töreni'ne katıldı. (1)
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