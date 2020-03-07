Bakan Dönmez, "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" jürisiyle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez, 'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' jürisiyle buluştu - Son Dakika Ekonomi

Bakan Dönmez, "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" jürisiyle buluştu

6 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödül töreninin jüri üyeleriyle bir araya geldi.

Bakan Dönmez,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek " Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödül töreninin jüri üyeleriyle bir araya geldi.

Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla 16 Mart'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşecek tören öncesinde, "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödüllerine yapılan başvuruları puanlayan jüri üyeleriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Dönmez, şunları kaydetti:

"Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bildiğiniz gibi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak bu sene üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar ödül programımızın jüri üyeleriyle birlikte değerlendirmesini yaptık. Birbirinden kıymetli jüri üyelerimiz var. Onlar da doğrusu sonuçları bilmiyorlar çünkü kendileri puanlamayı yaptılar. Sadece finale kalanları biliyorlar. İnşallah ayın 16'sında Pazartesi günü Zorlu Center'da bu etkinliğimizi hep birlikte icra edeceğiz. Yaklaşık 140 başvuru aldık. 7 kategoride değerleme yapıldı. Birbirinden değerli başvurular var. Jüri üyelerimizle görüşmemizde onlar da değerleme yaparken zorlandıklarını ifade ettiler. Her yıl kendini geliştirerek devam eden bir etkinlik. Türkiye'ye enerji veren kadınlara ben şimdiden teşekkür ediyorum."

Enerji sektöründe kadın istihdamının ve kamuoyundaki farkındalığın artırılması hedeflenen ödül töreninde, "Akademi", "İş Dünyası", "Profesyonel", "Girişimci", "Enerjide Örnek Şirket", "İlham Veren Kadın" ve "Jüri Özel" kategorileri olmak üzere 7 kategoride ödüller sahiplerini bulacak.

Fatih Dönmez, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:50 Kaynak: AA
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