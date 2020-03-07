Bakan dönmez 'türkiye'ye enerji veren kadınlar' jürisiyle biraraya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan dönmez 'türkiye'ye enerji veren kadınlar' jürisiyle biraraya geldi - Son Dakika

Bakan dönmez 'türkiye'ye enerji veren kadınlar' jürisiyle biraraya geldi

6 saat önce

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' ödül töreni öncesi jüri üyeleriyle bir araya geldi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' ödül töreni öncesi jüri üyeleriyle bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek 'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' ödül töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katılımıyla 16 Mart'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenecek. Tören öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, aralarında Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay'ın da bulunduğu jüri üyeleriyle bir araya geldi.

"140 CİVARINDA BAŞVURU ALDIK"

Jüri üyeleriyle toplantının ardından açıklama yapan Dönmez, 'Öncelikle 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bildiğiniz gibi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak bu sene 3'üncüsünü düzenlediğimiz 'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' ödül programımızın jüri üyeleri ile birlikte bir değerlendirme yaptık. Birbirinden kıymetli jüri üyelerimiz var. Onlar da sonuçları bilmiyor çünkü kendileri puanlamayı yaptılar, sadece finale kalanları biliyorlar. İnşallah ayın 16'sında Zorlu Center'da bu etkinliğimizi hep birlikte icra edeceğiz. Yaklaşık 140 civarında başvuru aldık. 7 kategoride değerlendirme yapıldı. Birbirinden değerli başvurular var. Jüri üyelerimiz de değerlendirme yaparken zorlandıklarını ifade ettiler. Her yıl kendini geliştirerek devam eden bir etkinlik. Türkiye'ye enerji veren kadınlara ben şimdiden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

7 KATEGORİDE ÖDÜL VERİLECEK

Enerji sektöründe kadın istihdamının ve kamuoyundaki farkındalığın artırılması hedeflenen ödül töreninde 'Akademi", 'İş dünyası", 'Profesyonel", 'Girişimci", 'Enerjide Örnek Şirket", 'İlham Veren Kadın" ve 'Jüri Özel Kategorisi" olmak üzere 7 kategoride ödül sahibini bulacak.

Bakan dönmez 'türkiye'ye enerji veren kadınlar' jürisiyle biraraya geldi

Fatih Dönmez, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:54 Kaynak: DHA
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