Bakan Dönmez: Türkiye'yi yenilenebilir enerjinin merkezi yapmaya kararlıyız

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yenilenebilir enerjide güçlü bir hedefimiz var. 'Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir' diyerek çıktığımız bu yolda Türkiye'yi yenilenebilir enerjinin teknoloji ve üretim merkezi yapmaya kararlıyız" dedi.

Bakan Dönmez, Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı'nın açılış programına video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Dönmez, hayata geçirilen yatırımlar, ortaya konulan milli bakış açısı ve yenilikçi uygulamalarla enerji sektörünün bölgede ve dünyada örnek bir konuma doğru adım adım ilerlediğini söyledi. 'Bağımsız Enerji Güçlü Türkiye' anlayışıyla petrol ve doğal gaz aramacılığından yenilenebilir enerjiye, nükleer enerjiden yerli teknoloji üretimine ve enerji ticaretine kadar birçok kolda hazırlanan projelerin hayata geçirildiğini ifade eden Dönmez, "Tüm dünyayı ve tüm sektörleri durağanlaştıran Covid-19 salgın sürecinde dahi enerjimizi yükseltmeye aralıksız devam ettik. Türkiye olarak salgın sürecini fırsata dönüştürerek yenilenebilir enerjide büyük bir aşama kaydettik, rekorlar kırdık. Toplam kurulu gücümüzü 100 bin megavata (MW) taşıyarak yüzler kulübüne girmek için geri sayıma başladık. Kurulu gücümüz 97 bin 377 MW'a ulaşmış durumda. 2002'de 12 bin 305 MW olan yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü nisan sonu itibariyle yaklaşık 52 bin MW'a çıkardık. Böylece 19 yılda 4 kattan daha fazla bir artış yakaladık. 2002'de kurulu gücümüzün yüzde 38'i yenilenebilir kaynaklıyken bugün bu oranı yüzde 52'nin üzerine taşıdık. Bugün, yenilenebilir kurulu gücünde dünyada 12'nci Avrupa'da 5'inci sıradayız. Yenilenebilir enerji içerisinde 31 bin MW'ı aşan hidrolik, yaklaşık 9 bin 500 MW'a ulaşan rüzgar ve 7 bin MW'ı aşan güneş enerjimizle her geçen gün elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların arttığı bir tabloya sahibiz" dedi.

'YENİLENEBİLİR ENERJİDE GELİŞİM GÖSTERİYORUZ'

Bugün tüm dünyada enerjinin geleceği olarak kabul edilen rüzgar ve güneş enerjisinde de Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeliyle ciddi bir atılım içinde olduklarını kaydeden Dönmez, "Yenilenebilir enerjide kaynak, teknoloji ve piyasalar bazlı bir gelişim gösteriyoruz. Kaynak bazında yenilenebilir enerji elektrik üretiminde önemli bir pay alırken, yenilenebilir enerji teknolojileri üretiminde 'Made In Türkiye' dönemini başlattık. Son dönemde YEK-G ve Yeşil Tarife gibi uygulamalarla da serbest piyasa koşullarında hem üretici hem de tüketici bazında yenilenebilir enerjinin teşviki için adımlar attık. YEKA Güneş Enerjisi Santralleri-3 (GES) yarışmalarımızı geçtiğimiz günlerde tamamladık. Şimdi 1000 MW'lık yeni güneş YEKA'sı ve 2000 MW'lık yeni rüzgar YEKA'sı için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Resmi Gazete'de yayımlanan YEKA Rüzgar Enerjisi Santralleri-3 (YEKA RES-3) yarışmalarımızla 75 şehrimizde toplam 2 bin MW'lık gücü ülkemize kazandıracağız. İnşallah bu yıl yapacağımız toplam 4 YEKA yarışmasıyla birlikte 4 bin MW'lık ilave yenilenebilir kurulu gücü portfoyümüze dahil edeceğiz" diye konuştu.

'YENİLENEBİLİR ENERJİDE GÜÇLÜ BİR HEDEFİMİZ VAR'

Bakan Dönmez, Türkiye'yi yenilenebilir enerjide rol model ülke yapma kararlılığını her zaman vurguladıklarını söyleyerek, "Bu yönde attığımız güçlü adımlarla Türkiye, yenilenebilir enerjide kendine özgü bir hikaye yazdı. Pek çok ülkeden YEKA modelinin kendi ülkelerinde uygulanmasıyla ilgili dönüşler alıyoruz. Bu geri bildirimlerden büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Yaptığımız işin örnek alınması, işin doğru yapıldığının da en güzel göstergesi aslında. Yenilenebilir enerjide güçlü bir hedefimiz var. 'Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir' diyerek çıktığımız bu yolda Türkiye'yi yenilenebilir enerjinin teknoloji ve üretim merkezi yapmaya kararlıyız" ifadesini kullandı.